Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: οι αλλαγές και οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυύει για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν υγραέριο ή φυσικό αέριο. Πότε τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο. Πότε θα δοθεί το βοήθημα.

Και στα νοικοκυριά που καταναλώνουν φυσικό αέριο ή υγραέριο θα καταβληθεί φέτος το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης. Το διευρυμένο επίδομα θέρμανσης θα καταβάλλεται επίσης σε νοικοκυριά ορεινών περιοχών τα οποία καταναλώνουν ξύλα ή pellet, αρκεί ο πληθυσμός των περιοχών αυτών να μην ξεπερνά τα 2.500 άτομα. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν θα επιδοτείται.

Ο υπολογισμός του επιδόματος θέρμανσης αλλάζει ριζικά. Πλέον θα λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή της χώρας. Ο υπολογισμός του επιδόματος θα στηριχτεί σε έρευνα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας η οποία υπολόγισε τις ανάγκες θέρμανσης σε 200.000 σημεία ανά την ελληνική επικράτεια.

Το ελάχιστο ύψος του επιδόματος θα διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ενώ μπορεί να φτάνει ακόμη και στα 600-700 ευρώ για τις περιοχές με πολύ αυξημένες ανάγκες για θέρμανση.

Το επίδομα θα καταβληθεί μέσα στον Δεκέμβριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα δημοσιευτεί η υπουργική απόφαση με τις τελικές λεπτομέρειες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη του επιδόματος θα είναι να πληρωθούν με ηλεκτρονικό τρόπο τα καύσιμα: πετρέλαιο θέρμανσης, ξύλα, pellet, φυσικό αέριο ή υγραέριο, ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί ο καθένας. Επίσης, οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να αντιστοιχούν σε διπλάσια αξία του επιδόματος που θα αντιστοιχεί στο κάθε νοικοκυριό.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια βάσει των οποίων θα διακρίνονται οι δικαιούχοι παραμένουν αμετάβλητα.

Πηγή: ert.gr