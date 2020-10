Πολιτική

Πέτσας: Η Τουρκία τροφοδοτεί τρομοκράτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα στην Άγκυρα στέλνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις νέες προκλήσεις. Οι εξελίξεις για την πανδημία στην χώρα και σύστάσεις στους παραβάτες των μέτρων.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στα εθνικά θέματα επεσήμανε πως «η χθεσινή - όγδοη κατά σειρά - τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα. Συνέπεσε, άλλωστε, με τους κινδύνους που προκαλεί στην Ανατολική Μεσόγειο η ηγεσία της Τουρκίας. Μια ηγεσία που - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης - φαντασιώνεται αυτοκρατορικές πρακτικές και αναπτύσσει επιθετικές δράσεις, από τη Συρία μέχρι τη Λιβύη, από τη Σομαλία μέχρι τον Καύκασο και βέβαια, από το Αιγαίο μέχρι την Κύπρο, όπου αναπτύσσει πειρατικές ενέργειες στη Κυπριακή ΑΟΖ και προκαλεί με το άνοιγμα του παραλιακού μετώπου στην Αμμόχωστο. Ζωγραφίζει αυθαίρετους χάρτες, υπογράφει άκυρα μνημόνια και ψηφίζει νόμους, παράνομους κατά το Διεθνές Δίκαιο καθώς αφορούν θέματα τα οποία ρυθμίζονται από διεθνείς οργανισμούς με διεθνείς κανόνες. Παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, αμφισβητεί Διεθνείς Συνθήκες, προσβάλλει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, δημιουργεί προβλήματα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια».

Και συνέχισε: «Αφού δέχθηκε - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός- την επανέναρξη διερευνητικών συνομιλιών με αποκλειστικό θέμα την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η 'Αγκυρα επέλεξε και πάλι την παραβατικότητα. Αντί για πρόσκληση επαφών, προχώρησε στην πρόκληση των πολεμικών σκαφών. Αντί του διαλόγου των λύσεων, προτίμησε τον μονόλογο των αμφισβητήσεων. Αντί για γόνιμες συζητήσεις, προβάλλει παράνομες απαιτήσεις. Και αντί να μάχεται εναντίον της τρομοκρατίας, όπως υποκριτικά διατείνεται, τροφοδοτεί τρομοκράτες. Με μεταφορά Σύρων μισθοφόρων στη Λιβύη - όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τους Προέδρους της Αιγύπτου και της Κύπρου - η Τουρκία διασπείρει τρομοκρατικούς πυρήνες στη Βόρειο Αφρική, απειλώντας την ασφάλεια της Ευρώπης και υπονομεύοντας τελικά την κοινή προσπάθεια, για εξάρθρωση της τρομοκρατίας.

Η Αθήνα - όπως τόνισε ο πρωθυπουργός - απέναντι σε έναν γείτονα που στρατικοποιεί τη διπλωματία, μετατρέπει τη διπλωματία σε δικό της όπλο. Όπως, άλλωστε, ο ίδιος υπογράμμισε και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, η Ελλάδα ζητά από τα ευρωπαϊκά κράτη να μην πωλούν πλέον στρατιωτικό υλικό στην Τουρκία. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ζητά να καταγραφούν παραβιάσεις της συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι δεν γίνεται μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γεύεται τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, την ίδια ώρα που απειλεί τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναστατώνει ολόκληρη τη Μεσόγειο. Και επαναλαμβάνουμε ότι αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Δεν δημιουργείται δίκαιο με παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα έχει τη δύναμη, είναι έτοιμη και αποφασισμένη να προασπίσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

"Kαλύτερη η επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες"

«Ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μ' ένα νέο, μεγάλο, δεύτερο κύμα κορονοϊού. Σε πολλές χώρες παρατηρείται δραματική αύξηση κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Αυξάνονται τα μέτρα προστασίας και σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η Ιρλανδία, φθάνουν στα όρια του lockdown»,τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε ότι «η χώρα μας χάρη στην τήρηση των μέτρων από τη συντριπτική πλειονότητα των πολιτών εξακολουθεί να παραμένει σε καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με πολλές άλλες χώρες».

Επεσήμανε, ωστόσο, πως «τις τελευταίες μέρες υπάρχει, ιδίως μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές, ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων. Παρατηρείται, επίσης, σημαντική πτώση του μέσου όρου της ηλικίας των ανθρώπων που προσβάλλονται από τον κορονοϊό. Πανελλαδικά, ο μέσος όρος της ηλικίας των νοσούντων είναι τα 37 έτη, ενώ στη Θεσσαλονίκη μόλις τα 28. Αυτό το γεγονός επιβεβαιώνει ότι η βασική αιτία της αύξησης των κρουσμάτων είναι ο εφησυχασμός και ο συγχρωτισμός. Βλέπουμε μία εικόνα επανάληψης της περιόδου Ιουλίου - Αυγούστου, όπου οι νεότερες ηλικίες φαίνεται να επέστρεψαν στην κανονικότητα προ κορονοϊού», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Μήνυμα του πρωθυπουργού στις 7 για την πορεία της πανδημίας και ανακοίνωση νέων μέτρων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, υπογράμμισε ότι το αποτέλεσμα της αύξησης των κρουσμάτων είναι «είτε από κόπωση στην τήρηση των μέτρων είτε από χαλάρωση, να βλέπουμε πολλά κρούσματα σε νεότερες ηλικίες που είναι χωρίς συμπτώματα. Ασυμπτωματικοί οι ίδιοι, χωρίς να το γνωρίζουν μεταφέρουν τον ιό στις οικογένειες και στους οικείους τους» και πρόσθεσε: «Έχουμε πει όμως ότι ο εχθρός αυτός είναι αόρατος. Και πρέπει όλοι να συμπεριφερόμαστε σαν να έχουμε τον ιό και να φοβόμαστε να μην τον μεταδώσουμε και γίνουμε άθελά μας εστία διασποράς στην κοινότητα. Πάνω απ' όλα, δεν νοείται καμία αμέλεια και δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε ανευθυνότητα. Και βέβαια, είναι απαράδεκτο να γίνεται συνειδητή, προσχεδιασμένη παραβίαση των μέτρων. Γιατί είναι συνειδητή και προσχεδιασμένη η παραβίαση των μέτρων, που γίνεται με οργάνωση πάρτυ σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος με πελάτες ορθίους, χωρίς την τήρηση των αποστάσεων και της χωρητικότητας, ή σε χώρους που θα έπρεπε να είναι κλειστοί μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Η τιμωρία αυτών θα είναι παραδειγματική. Γιατί η εφήμερη χαρά λίγων, όταν γίνεται εστία διασποράς, μετατρέπεται σε συλλογική θλίψη».

Και ο κ. Πέτσας τόνισε πως «η κυβέρνηση προχωρά σε δύο επίπεδα:

Πρώτον, απευθύνει έκκληση σε όλους να τηρούν τα υφιστάμενα μέτρα και εντατικοποιεί τους ελέγχους για την τήρηση αυτών.

Δεύτερον, ο πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στις 7 σήμερα το απόγευμα στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Στο μήνυμά του θα τους ενημερώσει για το που βρισκόμαστε σήμερα στη μάχη με τον κορονοϊό και θα ανακοινώσει νέα μέτρα προφύλαξης από αυτόν».