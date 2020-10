Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γαλλία: Αύξηση - σοκ των ημερήσιων κρουσμάτων

Δραματική αύξηση στα κρούσματα στην Πόλη του Φωτός. Επεκτείνεται η απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η υγειονομική κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται στη Γαλλία, όπου καταγράφηκαν 41.622 νέα κρούσματα της νόσου Covid-19 σε διάστημα 24 ωρών, ήτοι 15.000 περισσότερα σε σύγκριση με μία ημέρα πριν, ένα νέο ρεκόρ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα το Δημόσια Αρχή Υγείας της χώρας.

Η Γαλλία προσεγγίζει, επομένως, το ένα εκατομμύριο κρούσματα (999.043) και το ποσοστό των θετικών διαγνώσεων δεν σταματάει να αυξάνεται με ποσοστό 14,3% έναντι 13,7% μία ημέρα πριν, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ανερχόταν σε μόλις 4,5%.

Η χώρα κατέγραψε 165 νέους θανάτους από επιπλοκές της Covid-19, τις τελευταίες 24 ώρες και μετρά πλέον 34.210 νεκρούς από την έναρξη της επιδημίας.

Τις τελευταίες 7 ημέρες, 1.627 ασθενείς με Covid-19 εισήχθησαν σε μονάδες για μηχανική υποστήριξη εκ των 10.166 νέων εισαγωγών σε νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με Δημόσια Αρχή Υγείας της Γαλλίας.

Μπροστά στη σοβαρότητα της κατάστασης, ο πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ ανακοίνωσε σήμερα την επέκταση της απαγόρευσης κυκλοφορίας σε 38 επιπλέον διαμερίσματα και τη γαλλική Πολυνησία.

Δεν θα γίνει λειτουργήσει φέτος η χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου

Δεν θα λειτουργήσει φέτος η χριστουγεννιάτικη αγορά του Στρασβούργου λόγω της επιδείνωσης της υγειονομικής κατάστασης εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού, ανακοίνωσε σήμερα η οικολόγος δήμαρχος της πόλης αυτής στην ανατολική Γαλλία Ζαν Μπαρσεγκιάν, διευκρινίζοντας ότι αν και τα 300 περίπτερα που έχει συνήθως η αγορά δεν θα λειτουργήσουν, θα πραγματοποιηθούν κάποιες εορταστικές δράσεις.

"Πήρα την απόφαση να προκρίνω το σενάριο χωρίς τα περίπτερα", δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η Μπαρσεγκιάν.

Ωστόσο ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο θα στηθεί στην πλατεία Κλεμπέρ στην καρδιά της πόλης και θα υπάρξουν "δράσεις" ή "καλλιτεχνικά δρώμενα", πρόσθεσε.

Η πόλη ξεπέρασε "το ύψιστο επίπεδο συναγερμού" όσον αφορά την επιδημία της COVID-19, σημείωσε η δήμαρχος, προσθέτοντας ότι "το Στρασβούργο δεν βρίσκεται στον κόσμο του" και ότι "στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι περιορισμοί γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί και κυρίως στη Γερμανία", η οποία βρίσκεται σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων.

Στις αρχές του Οκτωβρίου, το Στρασβούργο ήλπιζε ακόμη ότι θα μπορέσει να τηρήσει την παράδοση αιώνων και να λειτουργήσει και φέτος η χριστουγεννιάτικη αγορά του με τίμημα κάποιες προσαρμογές για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο νέος κορωνοϊός.

Υπό κανονικές συνθήκες, η αγορά αυτή με τα περισσότερα από 300 ξύλινα περίπτερά της, η οποία αποτελεί μια παράδοση 450 ετών που διακόπηκε μόνον σε περιόδους πολέμου, προσελκύει περίπου δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε έναν μήνα.

Οι οικονομικές συνέπειες από την κατάργησή της φέτος υπολογίζονται σε 250 εκατομμύρια ευρώ.

Πριν από το Στρασβούργο, το Παρίσι, το Μπορντό στη Γαλλία, αλλά και πόλεις στη Γερμανία, όπως η Κολωνία, είχαν ήδη ανακοινώσει την ματαίωση των δικών τους χριστουγεννιάτικων αγορών για φέτος λόγω κορωνοϊού.