Ερσίν Τατάρ: Θα προτείνω στον ΟΗΕ διχοτόμηση της Κύπρου

Στη γραμμή της "αδελφής Τουρκίας" ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης.

Σε αρμονία με την «αδελφή» Τουρκία στο «εθνικό θέμα» δήλωσε ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ, κάνοντας αναφορά στη σημασία των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και θέτοντας ως στόχο την άρση των εμπάργκο κατά του ψευδοκράτους.

Στην ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής στο λεγόμενο «προεδρικό» μέγαρο, στην κατεχόμενη Λευκωσία, και αφού ευχαρίστησε τον Μουσταφά Ακιντζί για την αποχαιρετιστήρια ομιλία του, δήλωσε ότι κανείς δεν μπορεί να τιμωρεί τους Τουρκοκύπριους γιατί έχουν το δικό τους «κράτος». «Η άρση των εμπάργκο και των περιορισμών θα είναι ο αρχικός μου στόχος», ανέφερε ο Τατάρ

Για το Κυπριακό είπε ότι οι Ελληνοκύπριοι δεν βλέπουν τους Τουρκοκύπριους ως «ένα ίσο λαό», αυτός είναι και ο κύριος λόγος της μη λύσης μέχρι τώρα για την οποία δεν ευθύνονται οι Τουρκοκύπριοι.

Η διαδικασία στο Κραν Μοντάνα, ανέφερε, ήταν το τελευταίο παράδειγμα της καλής θέλησης των Τουρκοκυπρίων έναντι της απορριπτικής στάσης των Ελληνοκυπρίων.

Θέλει, συνέχισε, να στείλει στα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα το μήνυμα ότι με το ψήφισμα 186 του Μαρτίου του 1964 δημιουργήθηκε ένα στάτους κβο στην Κύπρο του οποίου όμηρος είναι οι Τουρκοκύπριοι. Όλοι μας θέλουμε πλέον να υπάρξει ένα αποτέλεσμα στο Κυπριακό, δήλωσε ο κ. Τατάρ, αναφέροντας ότι βλέπει πως είναι απαραίτητη η συνεργασία στη βάση των δύο κρατών και της ισότητας των δύο κυρίαρχων λαών.

Βλέπει θετικά, πρόσθεσε, το να έρθει στο τραπέζι της πενταμερούς συνάντησης που έχει προτείνει η Τουρκία μια λύση δύο κρατών στη βάση της ισότητας και θα διαφανεί κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία.

«Τα Ηνωμένα Έθνη με τις εγγυήτριες χώρες Αγγλία και Ελλάδα θα πρέπει να κάνουν πλέον αυτό που τους αναλογεί και να κατευθύνουν προς τη σωστή κατεύθυνση της ελληνοκυπριακή πλευρά για να βρεθεί ένα βιώσιμο και δίκαιο αποτέλεσμα στο Κυπριακό», είπε.

Θέλησε δε να απευθυνθεί στη «νότια Κύπρο», όπως είπε, λέγοντας ότι εάν ο κ. Αναστασιάδης δείξει καλή πρόθεση και την απαραίτητη πολιτική βούληση και πάει στην πενταμερή διάσκεψη, τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υπάρξει θετικό αποτέλεσμα.

«Αρκεί να δει τις πραγματικότητες στο νησί, την κυριαρχική μας ισότητα και να μην παραβλέψει ότι έχουμε κι εμείς το δικαίωμα να υπάρχουμε σε αυτά τα εδάφη με καθεστώς ισότιμο», επεσήμανε.

Για το θέμα των υδρογονανθράκων είπε ότι είναι τεστ ειλικρίνειας για τους Ελληνοκύπριους προσθέτοντας ότι η πρόταση της τουρκοκυπριακής πλευράς για την δημιουργία μιας κοινής επιτροπής για το φυσικό αέριο είναι ακόμα στο τραπέζι και περιμένει χωρίς να χαθεί άλλος χρόνος, όπως είπε, αυτή η πρόταση να αξιολογηθεί.

Ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει το «συμβούλιο εθνικής αλληλεγγύης» με τα «κοινοβουλευτικά» κόμματα και την «κυβέρνηση».

Ο Μουσταφά Ακιντζί, μιλώντας στην ίδια τελετή ανέφερε πως αποχωρεί με την συνείδησή του ήσυχη για το έργο που επιτέλεσε. Όπως είπε θεωρεί, ότι πρέπει να αποφευχθούν κινήσεις που θα καθησυχάσουν την ελληνοκυπριακή πλευρά η οποία συμπεριφέρθηκε χωρίς θέληση και δεν έδειξε την απαραίτητη βούληση για λύση και θα γίνουν προτάσεις εντός του πλαισίου του ΟΗΕ.