Κόσμος

Έξαλλος ο Ερντογάν: Κακομαθημένη η Ελλάδα - Ο Μακρόν χρειάζεται ψυχίατρο

Νέο παραλήρημα, και... ιατρικού περιεχομένου, από τον πρόεδρο της Τουρκίας.

"Ξεσπάθωσε", το Σάββατο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στο 7ο Τακτικό Επαρχιακό Συνέδριο του Κόμματος AK στην Καισάρεια. Χαρακτήρισε τη χώρα μας «κακομαθημένη», ενώ δριμεία ήταν η επίθεση και εναντίον του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν.

«Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε στο πλευρό το δίκαιου αντί να παραδοθούμε στην κακομαθημένη Ελλάδα και στον Ελληνοκυπριακό τομέα. Εάν εκείνοι που είναι απέναντί μας δεν ενεργήσουν σύμφωνα με το δίκαιο είμαστε αποφασισμένοι να εφαρμόσουμε τα δικά μας σχέδια», τόνισε ο "σουλτάνος".

Δεν παρέλειψε να "στολίσει" και τον Γάλλο πρόεδρο στέλνοντας τον Εμανουέλ Μακρόνγια ψυχοθεραπεία: «τι σχέση έχει αυτό το άτομο που ονομάζεται Μακρόν με τους μουσουλμάνους; Ο Μακρόν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Τι άλλο μπορεί χρειάζεται ένας αρχηγός κράτους που δεν κατανοεί την ελευθερία της πίστης και αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια ανθρώπων διαφορετικών θρησκειών που ζουν στη χώρα του».

«Θα δούμε τη τύχη του στις εκλογές. Δεν μπόρεσε να φέρει τίποτα στη Γαλλία για να κερδίσει κάτι για τον εαυτό του. Η βασική μας στάση θα συνεχιστεί και στο μέλλον», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ο Μακρόν έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τον "Ισλαμικό αυτονομισμό" για τον οποίο όπως είπε, απειλεί να πάρει τον έλεγχο μερικών από τις μουσουλμανικές κοινότητες σε όλη τη Γαλλία.

Έκτοτε, η Γαλλία έχει συγκλονιστεί από τον αποκεφαλισμό καθηγητή Ιστορίας, από ακραίο Ισλαμιστή, που ήθελε να εκδικηθεί την χρήση σκίτσων του Μωάμεθ στη διάρκεια μαθήματος για την ελευθερία της έκφρασης.