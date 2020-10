Κόσμος

Ελιζέ: απαραδέκτες οι δηλώσεις Ερντογάν εναντίον του Μακρόν

Και μια συμβολική απάντηση απο τον πρόεδρο της Γαλλίας στο παραλήρημα του “Σουλτάνου”.

Η γαλλική προεδρία κατήγγειλε σήμερα τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που έθεσε υπό αμφισβήτηση την «ψυχική υγεία» του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν, λόγω της συμπεριφοράς του προς τους μουσουλμάνους.

«Οι δηλώσεις του προέδρου Ερντογάν είναι απαράδεκτες. Η προκλητικότητα και η αγένεια δεν αποτελούν μέθοδο. Αξιώνουμε από τον Ερντογάν να αλλάξει την πορεία της πολιτικής του, διότι είναι επικίνδυνη από κάθε άποψη. Δεν εισερχόμαστε σε ανώφελες πολεμικές και δεν αποδεχόμαστε τις προσβολές», σχολίασε στο Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο, ανακοινώνοντας ότι το Παρίσι ανακαλεί για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Γαλλίας στην Άγκυρα.

Παράλληλα, σε μια συμβολική κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μετά το παραλήρημα Ερντογαν και λίγες μέρες μετά τον αποκεφαλισμό του 47χρονου καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Σαμουέλ Πατί από 18χρονο φανατικό ισλαμιστή, επειδή έδειξε στους μαθητές του σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ.

Συγκεκριμένα ο Μακρόν έδωσε άδεια ώστε να φωτιστούν κυβερνητικά κτίρια με τα σκίτσα του περιοδικού Charlie Hebdo που απεικονίζουν τον Μωάμεθ.

Η αρχή έγινε με τον φωτισμό κυβερνητικών κτιρίων στο Μονπελιέ και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλα σε όλη τη Γαλλία.