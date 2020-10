Κοινωνία

Κορονοϊός: “νέκρωσε” η μισή Ελλάδα την νύχτα (φωτορεπορτάζ)

Η πρώτη νύχτα εφαρμογής της καθολικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και στην Αττική. Συνωστισμός μέχρι τα μεσάνυχτα, μποτιλιάρισμα λίγο πριν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

Το μέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα αλλά και της χρήσης προστατευτικής μάσκας παντού βίωσαν οι κάτοικοι της Αττικής για πρώτη φορά, το βράδυ του Σαββάτου, καθώς η πρωτεύουσα περιλαμβάνεται στις περιοχές που βρίσκονται σε επιτήρηση εξαιτίας της επιδημιολογικής κατάστασης με την εξάπλωση του κορονοϊού.

Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι «πιάτσες» στο κέντρο και όλες τις περιοχές ήταν γεμάτες από κόσμο, όμως γύρω στα μεσάνυχτα οι παρέες άρχισαν να διαλύονται και οι πολίτες να επιστρέφουν στα σπίτια τους.

Αποτέλεσμα της "μαζικής φυγής" ήταν σε κεντρικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου να παρατηρηθεί μποτιλιάρισμα, μεταξύ 00:00 και 00:30, οπότε άρχισε η ισχύς της απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Οι Αρχές πραγματοποίησαν αυστηρούς ελέγχους σε διάφορα σημεία της Αττικής, δίνοντας έμφαση στο «έρημο» κέντρο της Αθήνας.

Το Σάββατο καταγράφηκε νέο ημερήσιο ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα.

Δείτε εικόνες απο την έρημη Αθήνα:

