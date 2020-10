Αθλητικά

Αναβολή του αγώνα Απόλλων Σμύρνης - Λαμία

Η Super League προχώρησε στην αναβολή της αναμέτρησης λόγω κορονοϊού.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος προχώρησε στην αναβολή της αναμέτρησης μεταξύ του Απόλλωνα Σμύρνης και της Λαμίας, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί σήμερα (25/10) στη Ριζούπολη, στις 18:15, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής.

Η αναβολή ήταν μονόδρομος για τη Λίγκα, από τη στιγμή κατά την οποία η διοίκηση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» ανακοίνωσε χθες την ύπαρξη τεσσάρων κρουσμάτων κορονοϊού στο ποδοσφαιρικό τμήμα, εκ των οποίων τα τρία αφορούσαν παίκτες της ανδρικής ομάδας.

Η κοινοποίηση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Απόλλωνας Σμ.-Λαμία, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής ημέρας του Πρωταθλήματος Super League Interwetten αναβάλλεται για προληπτικούς λόγους, σε συνέχεια σχετικής απάντησης από τη ΓΓΑ, μετά τη διαπίστωση θετικών κρουσμάτων COVID-19 σε ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ Απόλλωνας Σμύρνης.

Η απαρέγκλιτη τήρηση του Πρωτοκόλλου Διεξαγωγής Αγώνων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ βάσει όσων προβλέπονται έχουν ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και η Υγειονομική Επιτροπή της ΓΓΑ και έχει γίνει άμεση απομόνωση των κρουσμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων, δεδομένου ότι πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των συντελεστών του αγώνα».