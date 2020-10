Κοινωνία

Πταισματοδίκης καλεί τον γυναικολόγο μετά τις 17 μηνύσεις για παρενόχληση

Να δώσει εξηγήσεις στην Δικαιοσύνη για όσα του καταμαρτυρούν πελάτισσες του, μεταξύ άλλων και στον 8ο μήνα της κύησης, καλείται ο ιατρός.

Σε ανωμοτί κατάθεση ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου κλήθηκε για την 29η Οκτωβρίου 2020 μέσω κλήσεως που επιδόθηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα στο οποίο απασχολείται και από το οποίο τελεί σε άδεια, ο μαιευτήρας – γυναικολόγος που έχει καταμηνυθεί από 17 γυναίκες για τα αδικήματα του βιασμού, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας, της κατάχρησης ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και εξύβρισης.

Ενώπιον του Πταισματοδίκη Ρόδου έχουν καταθέσει 9 μηνύτριες από την Ρόδο, μια από την Γερμανία, ενώ αναμένεται η κατάθεση ακόμη μιας από την Αμαλιάδα αλλά και των προτεινόμενων από αυτές μαρτύρων, ενώ μένει να εξεταστούν ακόμη 6 μηνύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» οι συνήγοροι του γυναικολόγου θα ενημερωθούν αρμοδίως για το υλικό που έχει συγκεντρωθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης που έχει διενεργηθεί ως σήμερα, λαμβάνοντας αντίγραφα της δικογραφίας, ενώ στις προθέσεις τους είναι να αιτηθούν την συσχέτιση του συνόλου των μηνύσεων σε μια δικογραφία προκειμένου να αποφευχθεί το φαινόμενο της «σαλαμοποίησης» ομοειδών καταγγελιών αλλά και για να υπάρξει συνολική απάντηση στα καταγγελλόμενα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν ήδη σχηματιστεί δύο δικογραφίες μια με 11 μηνύσεις και μια με ακόμη 5, ενώ αναμένεται να συσχετιστεί και η 17η.

Σε κάθε περίπτωση ο δρόμος για την αξιολόγηση συνολικά της υποθέσεως είναι μακρύς παρότι η παραγγελία που έχει δοθεί αρμοδίως από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου έχει επείγοντα χαρακτήρα.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», το όλο ζήτημα έχει προσλάβει κινηματικές διαστάσεις μέσω των social media και κυρίως μέσω σχετικής ομάδας.

Σε κάθε περίπτωση η ποινική αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός των πράξεων για τις οποίες έχει καταμηνυθεί ο ιατρός δεν είναι εύκολη υπόθεση, ενώ δεν θα πρέπει να αναμένεται ταχεία ολοκλήρωση της έρευνας λόγω αφενός του όγκου της και αφετέρου διότι θα απαιτηθούν σε κάθε περίπτωση και πραγματογνωμοσύνες όσο και καταθέσεις από ιατρούς.

Ο ιατρός τελεί σε άδεια από το νοσηλευτικό ίδρυμα που έχει ήδη απευθύνει εγγραφο αίτημα στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για την παροχή στοιχείων γύρω από τις μηνύσεις που υποβλήθηκαν εις βάρος του στελέχους του. Απαιτείται επίσημη ενημέρωση επί των καταγγελλομένων προκειμένου αφενός να κινηθεί σε τοπικό επίπεδο η διενέργεια σχετικής πειθαρχικής έρευνας και αφετέρου να κριθεί σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας αν συντρέχουν λόγοι και προϋποθέσεις για να τεθεί σε προσωρινή αργία.

Μετά την πρώτη καταγγελία μιας 55χρονης, μητέρας 4 παιδιών και γιαγιάς 2 εγγονών, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν. Ανυποψίαστες γυναίκες διάφορων ηλικιών βρήκαν το θάρρος να περιγράψουν στις αρχές τα όσα ισχυρίζονται ότι έζησαν Στο facebook, έχει δημιουργηθεί δημόσια ομάδα οι διαχειριστές της οποίας καλούν θύματα του γιατρού να μιλήσουν και να καταγγείλουν τι έχουν υποστεί. «Μην σιωπήσει καμία, ανοίξτε τα στόματά σας, αύριο θα είναι και άλλοι σαν και αυτόν και θα πέσουν θύματα τα κορίτσια μας, οι αδερφές μας και οι μανούλες μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η διαχειρίστρια της ομάδας.

