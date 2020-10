Κόσμος

Κορονοϊός: Νέα αυστηρά μέτρα στην Ιταλία

Κλείνει νωρίς η εστίαση, μαθήματα από το σπίτι για τους μαθητές Λυκείου. Όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κόντε για την ανακοπή του νέου κύματος της πανδημίας.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, σε τηλεοπτικό μήνυμά του, παρουσίασε τα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνησή του για τον περιορισμό των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού.

Επιβεβαιώνεται ότι τα καφέ και τα εστιατόρια θα πρέπει να κλείνουν, από αύριο, στις 6 το απόγευμα. Τα βράδια θα επιτρέπεται μόνον παράδοση κατ΄οίκον και αγορά εδεσμάτων και ροφημάτων «take away».

Μετά τις έξι το απόγευμα, επίσης, απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού στον δρόμο. Παράλληλα, η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε ότι θα πρέπει να κλείσουν πισίνες, γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες χορού και τυχερών παιχνιδιών.

Οι μαθητές των λυκείων, στο εξής, θα παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα με τηλε- εκπαίδευση, σε ποσοστό από 75% και πάνω. Αυξάνεται και η εξ αποστάσεως εργασία για την δημόσια διοίκηση, με σύσταση να γίνει το ίδιο και στον ιδιωτικό τομέα.

«Τον Νοέμβριο θα υποφέρουμε λίγο, αλλά ελπίζουμε ότι -σφίγγοντας τα δόντια- στην συνέχεια θα ξαναπάρουμε ανάσα», τόνισε ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο οποίος θέλησε να προσθέσει, πάντως, ότι «δεν επιβάλλεται γενική απαγόρευση κυκλοφορίας».

Ζήτησε, επίσης, από τους πολίτες να μετακινούνται μόνον όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη επαγγελματικού χαρακτήρα, για λόγους υγείας, για έκτακτες περιπτώσεις και για την εκπαίδευση.

«Ξέρουμε ότι η πανδημία προκαλεί θυμό και βαθιά αμηχανία. Υπάρχουν νέες οικονομικές ανισότητες και για τον λόγο αυτό θα στηρίξουμε άμεσα όλες τις κατηγορίες που πλήττονται από τους νέους αυτούς περιορισμούς» τόνισε, τέλος, ο Ιταλός πρωθυπουργός.