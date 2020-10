Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε κατάσταση συναγερμού η Ισπανία

Κατάσταση συναγερμού με "παράθυρο" παράτασης έως τον Απρίλιο.

Νέο διάταγμα για την επιβολή κατάστασης συναγερμού σε όλη την Ισπανία για 15 ημέρες αρχικά, αλλά με πιθανή διάρκεια μέχρι τον Απρίλιο, δηλαδή για διάστημα έξι μηνών, ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο στη Μαδρίτη, μετά από συνεδρία δύο ωρών.

Επιβάλλονται: απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί (με το περιθώριο στις περιφέρειες να τροποιούν το ωράριο αυτό) ενώ, με εξαίρεση καταστάσεις ανάγκης, επιβάλλεται και απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ των αυτόνομων περιφερειών, 10 εκ των οποίων κατέγραψαν μέσα στο Σαββατοκύριακο ρεκόρ νέων κρουσμάτων.

Σε αυτή τη φάση τα μέτρα θα ισχύσουν για 15 ημέρες, το διάταγμα πρέπει να εγκριθεί και από το Κογκρέσο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ήδη συναίνεση και μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Την εφαρμογή των μέτρων θα αναλάβουν οι περιφέρειες, που ανάλογα με τις ανάγκες θα μπορούν να αλλάζουν λίγο τις ώρες ισχύος των περιοριστικών μέτρων, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα να το καταργήσουν.