Πολωνία: Συγκρούσεις διαδηλωτών κατά του κορονοϊού με αστυνομικούς (βίντεο)

Ακροδεξιοί συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς, στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Βαρσοβία.

Με δακρυγόνα και βία αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί της Βαρσοβίας τους διαδηλωτές που αντιτίθενται στα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Αστυνομικοί με ασπίδες και κράνη συγκρούστηκαν με τους διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και βουλευτής της ακροδεξιάς.

Στην ανακοίνωσή τους οι Αρχές τόνισαν ότι, οι διαδηλωτές παραβίασαν τους κανόνες ασφαλείας.

«Σπρέι πιπεριού και φυσική δύναμη χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία για την αντιμετώπιση των επιθέσεων που δέχθηκε από τους διαδηλωτές», αναφέρθηκε σε ανακοίνωση.

Στην Πολωνία ισχύει περιορισμός συγκεντρώσεων, έως πέντε άτομα.