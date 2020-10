Αθλητικά

Super League: Ο Αστέρας “θάμπωσε” τον ΟΦΗ

Απόρθητο το... κάστρο, “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Στα... ψηλά της Super League αναρριχήθηκε με την τρίτη φετινή του νίκη ο Αστέρας Τρίπολης. Με πέναλτι του Μπαράλες στο 73΄, οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0 του ΟΦΗ στο γήπεδο «Θ. Κολοκοτρώνης», για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος, και έφτασαν τους δέκα βαθμούς σε πέντε αγώνες (χρωστάνε ένα ματς με τον Απόλλωνα Σμύρνης). Τη δεύτερη ήττα τους γνώρισαν οι Κρήτες, που τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Σελίμοβιτς στο 77΄.

Ωραίο παιχνίδι, χωρίς γκολ όμως, έγινε στο α΄ ημίχρονο στην Τρίπολη. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κλείστηκε και αμφότερες δημιούργησαν αξιόλογες φάσεις, με τις σημαντικότερες να είναι το σουτ του Σαρδινέρο στο 12΄ που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος και το άστοχο σουτ του Ριέρα ένα λεπτό αργότερα.

Κακή στιγμή των πρώτων 45 λεπτών ήταν ο -κατά τα φαινόμενα σοβαρός- τραυματισμός του Ναμπί, του οποίου «γύρισε» το γόνατο, ενώ λίγο πριν το σφύριγμα της λήξης ο ΟΦΗ πλησίασε το γκολ με κεφαλιά του Διαμαντή που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά στο 49΄, με δυνατό σουτ του Ουές που έδιωξε ο Παπαδόπουλος, αλλά στη συνέχεια ο Αστέρας πήρε τα ηνία του αγώνα. Ο Λουίς Φερνάντεθ έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 68΄, όταν δεν κατάφερε σχεδόν εξ επαφής να νικήσει τον Βάτερμαν και λίγο αργότερα ο Μπαράλες κέρδισε πέναλτι από τον Σελίμοβιτς και το εκτέλεσε εύστοχα στο 73΄, ανοίγοντας το σκορ και πετυχαίνοντας το τέταρτο φετινό του τέρμα.

Σε φάση με τους ίδιους πρωταγωνιστές στο 77΄, ο Σελίμοβιτς έσπρωξε τον Αργεντινό σέντερ-φορ, είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα (η πρώτη στη φάση του πέναλτι) και αποβλήθηκε. Ακόμη και με παίκτη λιγότερο, πάντως, ο ΟΦΗ θα μπορούσε να ισοφαρίσει στο 87΄, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωτήρια στα πόδια του Γκαργκαλατζίδη και απομάκρυνε, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο Γρίβας αστόχησε από πλάγια θέση.

Οι συνθέσεις:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Τασουλής, Σουάρεθ, Πασαλίδης, Μπ. Φερνάντεθ (53΄ Μουνάφο), Βαλιέντε (69΄ Ιγκλέσιας), Ριέρα (53΄ Λ. Φερνάντεθ), Σίτο (69΄ Κρέσπι), Μπαράλες, Τιλίκα (90΄ Γκόμεζ)

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Βάτερμαν, Ουές, Σακόρ, Σελίμοβιτς, Στάρτζεον, Ναμπί (38΄ Μπαλογιάννης), Διαμαντής, Γιάννου (66΄ Γρίβας), Σαρδινέρο (84΄ Γκαργκαλατζίδης), Μεγιάδο, Κοροβέσης (66΄ Λυμπεράκης)