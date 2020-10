Πολιτισμός

Μπαράκ Ομπάμα: “ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ”

Μεγάλος Υποστηρικτής της Ελληνικής Έκδοσης των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα η MYTILINEOS.

Στις 17 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα, ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ, τα απομνημονεύματα του Μπαράκ Ομπάμα, 44ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, που τιτλοφορούνται «ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ». Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά σε πολυτελή σκληρόδετη έκδοση και θα διατίθεται αποκλειστικά από τα καταστήματα Public και το public.gr για ολόκληρο το 2020 και από 1/1/2021 από το σύνολο των βιβλιοπωλείων της χώρας.

Μεγάλος Υποστηρικτής της Ελληνικής Έκδοσης των απομνημονευμάτων του Μπαράκ Ομπάμα είναι η MYTILINEOS, που με την αξιομνημόνευτη υποστήριξή της, συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάδειξη του σημαντικού έργου ενός εξαιρετικά δημοφιλούς Προέδρου. Ο πρώην ηγέτης των ΗΠΑ που ολοκλήρωσε την Προεδρία του με ομιλία στην Ελλάδα, προκειμένου να τιμήσει τη χώρα στην οποία γεννήθηκε η Δημοκρατία, αφιέρωσε τη θητεία του -μεταξύ άλλων- στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες, στην προστασία των αδυνάμων, στη διασφάλιση του περιβάλλοντος και την προσήλωση στους δημοκρατικούς θεσμούς, αρχές οι οποίες εμπνέουν και καθοδηγούν την εταιρική διακυβέρνηση της MYTILINEOS.

Στη ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο Μπαράκ Ομπάμα διηγείται με τη δική του φωνή την απίστευτη οδύσσεια ενός νεαρού άντρα που ξεκίνησε αναζητώντας την ταυτότητά του, για να καταλήξει να γίνει ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου, περιγράφοντας με συγκλονιστικές προσωπικές λεπτομέρειες τόσο την πολιτική του παιδεία όσο και τις σημαντικότερες στιγμές της πρώτης θητείας αυτής της ιστορικής προεδρίας – μια εποχή δραστικών μεταβολών και δραματικών αναταραχών.

Σε μια συγκινητική, βαθιά προσωπική καταγραφή της ιστορίας εν τω γίγνεσθαι, ο Ομπάμα επιφυλάσσει στους αναγνώστες ένα ταξίδι που ξεκινάει από τις πρώτες του πολιτικές φιλοδοξίες και φτάνει, μέσω της καθοριστικής νίκης του στις τοπικές εσωκομματικές εκλογές της Αϊόβας που έδειξε τη δύναμη της λαϊκής κινητοποίησης, ως την ιστορική βραδιά της 4ης Νοεμβρίου 2008, όταν εξελέγη Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο πρώτος Αφροαμερικανός που αναλάμβανε το ύπατο αξίωμα της χώρας.

Αναπολώντας την προεδρία, προσφέρει μια μοναδική και στοχαστική αξιολόγηση τόσο του εκπληκτικού εύρους όσο και των ορίων της προεδρικής εξουσίας, καθώς και μια σπάνια ματιά στις εσωτερικές διεργασίες του κομματικού συστήματος των ΗΠΑ και της διεθνούς διπλωματίας. Ο Ομπάμα παίρνει τον αναγνώστη μαζί του μέσα στο Οβάλ Γραφείο και στην Αίθουσα Διαχείρισης Κρίσεων του Λευκού Οίκου, αλλά και στη Μόσχα, στο Κάιρο, στο Πεκίνο και αλλού. Διαβάζουμε τις σκέψεις που τον απασχολούν καθώς συγκροτεί το υπουργικό του συμβούλιο, προσπαθεί να διαχειριστεί μια παγκόσμια οικονομική κρίση, αναμετράται με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, υπερνικά ανυπέρβλητα εκ πρώτης όψεως εμπόδια για να εξασφαλίσει την ψήφιση του Νόμου για την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, που έγινε ευρύτερα γνωστό ως Obamacare, συγκρούεται με στρατηγούς για την αμερικανική στρατηγική στο Αφγανιστάν, προωθεί τη μεταρρύθμιση της Γουόλ Στριτ, αντιδρά στο καταστροφικό ατύχημα της Deepwater Horizon, και εξουσιοδοτεί την Επιχείρηση Τρίαινα του Ποσειδώνα, η οποία καταλήγει στην εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν.

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά προσωπικό και ενδοσκοπικό – το στοίχημα ενός νεαρού ακτιβιστή και της πίστης του με την ιστορία, που δοκιμάζονται στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ο Ομπάμα μιλά με ειλικρίνεια για τις δύσκολες ισορροπίες που συνεπαγόταν η υποψηφιότητά του ως Αφροαμερικανού, με όλες τις προσδοκίες μιας γενιάς που είχε επενδύσει επάνω του τις ελπίδες της για «ελπίδα και αλλαγή», και η αναμέτρηση με τις ηθικές προκλήσεις αποφάσεων με τεράστιο αντίκτυπο. Μιλάει επίσης ανοιχτά για τις δυνάμεις που του εναντιώθηκαν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, για το πώς επηρέασε η ζωή στον Λευκό Οίκο τη σύζυγο και τις κόρες του, και δεν διστάζει να αποκαλύψει τις αμφιβολίες του και τις απογοητεύσεις του. Ωστόσο, ποτέ δεν εγκαταλείπει την πίστη του στη δυνατότητα προόδου στο πλαίσιο του τεράστιου, διαρκούς πειράματος που είναι η Αμερική.

Τη μετάφραση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα έχουν αναλάβει οι διακεκριμένοι μεταφραστές Χρύσα Φραγκιαδάκη και Μάνος Τζιρίτας, ενώ λόγω της αυξημένης ζήτησης, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα προαγοράς της Ελληνικής έκδοσης μέσω των σελίδων obamabook.gr και public.gr