Κουτσούμπας: Η ΝΔ μετατρέπει τους μισθωτούς σε δούλους των τραπεζών

Η μομφή του ΚΚΕ κατά Σταϊκούρα είναι μομφή κατά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και τραπεζών, τόνισε ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Σφοδρή επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στο ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε ο γραμματέας του ΚΚΕ για «τη θηλιά που βάλατε στο λαιμό των λαϊκών νοικοκυριών» τονίζοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο η υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του Χρήστου Σταϊκούρα είναι μομφή κατά όλων των κυβερνήσεων της τελευταίας 10ετίας που διόγκωσαν το ιδιωτικό χρέος.

«Το ΚΚΕ καταψηφίζει στο πρόσωπο του υπουργού Οικονομικών καταψηφίζει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και εκείνα τα κόμματα που προσχεδίασαν το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής περιουσίας. Αυτό τον ξεκάθαρο χαρακτήρα έχει σήμερα η ψήφος μας» σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ προσχέδιασε και η ΝΔ ολοκληρώνει το έγκλημα με το νέο πτωχευτικό κώδικα» ενώ και «το ΚΙΝΑΛ έχει βάλει το χεράκι του».

«Είστε βαθιά γελασμένοι αν νομίζετε ότι με μια βολική μεταξύ σας αντιπαράθεση, θα θολώσετε τη στρατηγική σας σύμπλευση, ότι θα κουκουλώσετε τις ευθύνες σας για το έγκλημα» είπε ο κ. Κουτσούμπας και σημείωσε ότι είναι θράσος της κυβέρνησης της ΝΔ να παρουσιάζει τον πτωχευτικό κώδικα ως δεύτερη ευκαιρία.

«Για πρώτη φορά καθιερώνετε την πτώχευση φυσικού προσώπου. Για πρώτη φορά στα χρονικά ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας και ο αγρότης χάνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα εισοδήματά του. Το έγκλημα ολοκληρώνεται» σημείωσε ο γραμματέας του ΚΚΕ και υπογράμμισε ότι με τις διατάξεις του νέου πτωχευτικού κώδικα οι κόποι μιας ζωής, για τρία χρόνια θα περνούν στα χέρια των πιστωτών για την αποπληρωμή των χρεών του, ενώ οι πτωχευμένοι θα ζουν 570-600 ευρώ για μια τριετία όπως ορίζει ο νέος κώδικας.

«Πρακτικά για μια τριετία θα δουλεύει κάποιος για την τράπεζα. Ο πτωχευμένος απειλείται και με ποινή φυλάκισης. Αυτό το αίσχος βαφτίζετε ως δεύτερη ευκαιρία; Μόνο στο κράτος και στις τράπεζες δίνετε δεύτερη ευκαιρία για να ξαναληστέψουν τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Εκποιείται η πρώτη κατοικία» ανέφερε ο κ. Κουτσούμπας.

Χαρακτήρισε προκλητικό και απαράδεκτο ότι οι χρεωμένοι ιδιοκτήτες θα μετατρέπονται για 12 χρόνια για ενοικιαστές στα σπίτια τους.

«Το έγκλημα σε βάρος των υπερχρεωμένων νοικοκυριών εξελίσσεται εδώ και μια 10ετία» επεσήμανε ο γραμματέας του ΚΚΕ και πρόσθεσε ότι η ΝΔ το πάει παραπέρα:

«Μετατρέπετε το μισθωτό σε δούλο της τράπεζας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουτσούμπας.

Ο κ. Κουτσούμπας επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστειριασμούς και το ιδιώνυμο, ενώ η ΝΔ «το τερματίζει».

«Η κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας έχει και την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ μπορεί να περηφανεύεται ότι έδωσε τη χαριστική βολή στην πρώτη κατοικία» τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Η όλη συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τα κόκκινα δάνεια, ενώ ο νέος πτωχευτικός κώδικας αφορά το σύνολο του ιδιωτικού χρέους. Γιατί δεν αναδεικνύετε αυτή την πλευρά; Γιατί αποκαλύπτει τις ευθύνες όλων σας, για την υπερχρεώση και την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων. Γι’ αυτό αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους» παρατήρησε ο κ. Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι 6 στις 10 φορολογικές δηλώσεις έχουν εισοδήματα χαμηλότερα από 10.000 ευρώ.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ μίλησε για «μεγάλη ευκαιρία» που δίνει η κυβέρνηση στο τραπεζικό κεφάλαιο προκειμένου να βγάλει στο σφυρί όλα τα αξιόλογα ακίνητα.

«Πραγματική ανάσα μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση νόμου του ΚΚΕ που την απορρίπτετε όλοι γιατί άλλα συμφέροντα υπηρετείτε» είπε ο κ. Κουτσούμπας σημειώνοντας ότι αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε «άμεσο κούρεμα των οφειλών για χρέη σε τράπεζες και κράτος, αντί για ανάσα στα λαϊκά νοικοκυριά χορηγεί τεράστιες μπουκάλες οξυγόνου σε τράπεζες και μεγάλους επιχειρηματίες».

Ο κ. Κουτσούμπας άσκησε παράλληλα σκληρή κριτική για το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής, για την διαχείριση της υγειονομική κρίση αλλά και τα αντεργατικά μέτρα που πέρασαν εν μέσω πανδημίας, την καταστολή των μαθητικών κινητοποιήσεων, την διαφυγή του χρυσαυγίτη Χρήστου Παππά, αλλά και τα ελληνοτουρκικά κάνοντας λόγο για προετοιμασία από πλευράς της κυβέρνησης και των ΕΕ και ΝΑΤΟ ενός «οδυνηρού συμβιβασμού» με την Τουρκία.