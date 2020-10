Πολιτική

Μητσοτάκης: Μετατρέπεται σε μπούμερανγκ η πρόταση δυσπιστίας

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δηλητηριάζει τους πολίτες σε αντίθεση με την κυβέρνηση που «ενώνει και συνθέτει».

Με επίπληξη στον Αλέξη Τσίπρα ξεκίνησε την ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγορώντας τον για «περιφρόνηση στις θεσμικές διαδικασίες του ελληνικού κοινοβουλίου» καθώς ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έμεινε στην αίθουσα να ακούσει την ομιλία του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα σε βάρος του οποίου έχει καταθέσει μομφή.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συγκυρία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση μομφής θυμίζοντας ότι την Πέμπτη εκδόθηκε η νέα προκλητική navtex της Τουρκίας που έθεσε σε επιφυλακή τις ΕΔ, το δικαστήριο ανακοίνωνε την απόφασή του για τη Χρυσή Αυγή ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα απευθυνόταν στους πολίτες για τον κοροναϊό.

Κάνοντας λόγο για μια μέρα κατά την οποία η δημοκρατική εγρήγορση, συναντιόταν με την εθνική αξιοπρέπεια και την προστασία της δημόσιας υγείας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ήταν μια «μοναδική ευκαιρία να αρθούμε όλοι πάνω από καθημερινότητα και να βαδίσουμε ενωμένοι», εσείς -είπε απευθυνόμενος στον κ. Τσίπρα «επιλέξατε να μείνετε αδιάφορος για τις εθνικές απειλές και την υγεία των Ελλήνων. Πιεσμένος από τα εσωκομματικά σας αδιέξοδα επιλέξατε να διχάσετε. Επιστρατεύοντας το πιο σοβαρό αντιπολιτευτικό σας όπλο».

«Επιτρέψατε στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία να θυμίσει το έργο μας αυτούς τους 15 μήνες. Μια πρόταση μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών μετατράπηκε σε μπούμερανγκ κατά του προκατόχου του. Ο δικό σας υπουργός κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Σας το θύμισε ο κ. Λαφαζάνης τον οποίον τα δικά σας ΜΑΤ έδερναν» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Με υπογραφή Τσακαλώτου καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας όπως προβλεπόταν με το νόμο Κατσέλη. Είχατε καταψηφίσει νόμο

Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτήθηκε γιατί δεν κατέθεσαν συνολική πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

«Γιατί αφήσατε εμένα έξω άπό το κάδρο; Εσείς δεν μας καταγγείλατε ως κυβέρνηση πολιτικών απατεώνων;» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Τρέμετε γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών και γι’ αυτό δεν ζητάτε εκλογές. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση μετά τις εκλογές απολαμβάνει μεγαλύτερης εμπιστοσύνης από τους πολίτες».

Ο πρωθυπουργός κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι δηλητηριάζει τους πολίτες σε αντίθεση με την κυβέρνηση που «ενώνει και συνθέτει». «Η νόσος του λαϊκισμού παραμένει ανίατη. Στην δημαγωγία σας η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε του νέου πτωχευτικού κώδικα και εξηγώντας γιατί η κυβέρνηση ονομάζει το νομοσχέδιο ως δεύτερη ευκαιρία σημείωσε: «Η μάστιγα του ιδιωτικού χρέους τελειώνει. Δίνουμε τη δυνατότητα να διαγραφούν μέρος των χρεών με απώλεια περιουσίας για να μην ταλαιπωρούνται για μια ζωή οι πολίτες και δεν θα μπορούν να κάνουν μια νέα αρχή»

Δεν γίνεται με τον νομοσχέδιο η εκδίωξη από τα σπίτια γιατί δίνεται η δυνατότητα στους πτωχευμένους πολίτες να μισθώσουν το σπίτι και να το ξαναποκτήσουν μόλις ανακάμψουν, κάνοντας λόγο για νομοσχέδιο τομή στο ιδιωτικό χρέος που είναι δυσβάσταχτο.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η κυβέρνηση παρά την πανδημία εφαρμόζει με συνέπεια το οικονομικό της πρόγραμμα και αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κλπ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνησή του ανέλαβε να καλύψει το κόστος της μισθοδοσίας στις επιχειρήσεις εν μέσω πανδημίας και αναφέρθηκε παράλληλα στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς και στο ταμείο Εγγυοδοσίας για τη δανειοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και στα προγράμματα επιδοτούμενης εργασίας.

Αυτή η κυβέρνηση – είπε ο πρωθυπουργός- έχει τη δυνατότητα να δανείζεται φτηνά από τις αγορές φτιάχνοντας μαξιλάρι.

Το 2016, 17 και 18 έγιναν διαγραφές εφοπλιστών κλπ από τις τράπεζες σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ως ψεύτη και υποκριτή. «Καταστρέψατε τις τράπεζες με τις πολιτικές σας και έρχεστε στον τόπο τους εγκλήματος να μιλήσετε για τις τράπεζες. Να είστε πιο προσεκτικός κ. Τσίπρα» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης παράλληλα εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα θα τα πάει καλύτερα από άλλες χώρες ανταγωνιστικές στον τουρισμό σε ότι αφορά τις προοπτικές της ανάκαμψης και της ανάσχεσης της κρίσης.

Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε παράλληλα τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στη Φώφη Γεννηματά για την κριτική τους. «Χτίσαμε αξιοπιστία και ενισχύσαμε την εικόνα της χώρας» είπε ο πρωθυπουργός.

Τα 6 μιλια στη θάλασσα και τα 12 στον αέρα

Η κυριαρχία της χώρας εκτείνεται στα 6 μίλια για τη θάλασσα και στα 10 μίλια για τον αέρα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα.

«Το δικαίωμα επέκτασης στα 12 μίλια είναι μονομερές αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας, δεν τίθεται υπό αίρεση. Η κυβέρνηση της ΝΔ πρώτη το άσκησε ξεκινώντας από τον Ιόνιο. Επίσης είναι σαφές γιατί καμία κυβέρνηση δεν προχώρησε στο Αιγαίο από το 1995 στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια» σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης κάνοντας σαφή αναφορά στο casus belli (αιτία πολέμου) εκ μέρους της Τουρκίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με το Αιγαίο υπογράμμισε ότι «η κυριαρχία της χώρας εκτείνεται στα 6 μίλια στη θάλασσα και στα 10 μίλια στον αέρα».

Ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης απαντούσε στα όσα του καταλόγισε ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή τις αναφορές Χρυσοχοΐδη για τα περί εθνικισμού των 12 μιλίων. Ο πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε σχετικά ότι επί πρωθυπουργίας Τσίπρα «καθόταν ο κ. Καμμένος στα κυβερνητικά έδρανα. Ο συνοδοιπόρος σας δεν σας ενοχλούσε;».

Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «και επί των δικών σας ημερών εκδίδονταν Navtex με πραγματικά πυρά της Τουρκίας μεταξύ 6 και 12 μιλίων. Να είστε πιο προσεκτικός κε Τσίπρα». Μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ κινείται «σε μια λογική που παραπέμπει σε μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ».