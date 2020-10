Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός ο Ροναλντίνιο

Η ανακοίνωση έγινε από τον ίδιο τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Ο Ροναλντίνιο διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και βρίσκεται σε καραντίνα στην πόλη Μπέλο Οριζόντε. Την είδηση επιβεβαίωσε ο ίδιος μέσω προσωπικού του βίντεο στα social media, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι ασυμπτωματικός.

Ο Ροναλντίνιο βρισκόταν σε ξενοδοχείο στη Μπέλο Οριζόντε, όπου θα παραμείνει σε απομόνωση, μέχρι να διαγνωστεί αρνητικός και στη συνέχεια να πάρει μέρος σε εκδήλωση στην πρωτεύουσα της βραζιλιάνικης πολιτείας Μίνας Ζεράις, για τα έργα αποπεράτωσης της έδρας της Ατλέτικο Μινέιρο, MRV Arena, η οποία θα παραδοθεί το 2022.