Κοινωνία

Συλλήψεις μετά από καταγγελία απόπειρας βιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες και στην καταγγέλλουσα πέρασαν οι αστυνομικοί, μετά από έρευνα.

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ενός 39χρονου Έλληνα και ενός 40χρονου αλλοδαπού, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία 32χρονης κοπέλας από την Αρμενία για απόπειρα βιασμού.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, η κοπέλα μετέβη με αυτοκίνητο στις 3:30 τα ξημερώματα της Κυριακής, μαζί με τους δύο άνδρες, στη λίμνη Ωραιοκάστρου και κάθισαν σε παγκάκι. Ο 39χρονος απομακρύνθηκε από το σημείο και ο αλλοδαπός, με όσα κατήγγειλε η κοπέλα, άρχισε να την θωπεύει.

Η 32χρονη ξέφυγε από τον άνδρα, κρύφτηκε στην περιοχή και από το κινητό της τηλέφωνο κάλεσε την αστυνομία που επενέβη άμεσα και συνέλαβε τους δύο άνδρες, μετά από τις καταγγελίες της.

Ωστόσο, μετά από έρευνα των αρχών συνελήφθη και η κοπέλα καθώς οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως δεν είχε έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή της στη χώρα και εκκρεμούσε σε βάρος της δικαστική απόφαση.