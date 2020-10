Αθλητικά

“Απόδραση” της ΑΕΚ από τα Γιάννενα

Οι Ενωσίτες είχαν και την τύχη στο πλευρό τους κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα.

Σπουδαίο «διπλό», που την έφερε σε απόσταση τριών βαθμών απ’ την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα σημείωσε η ΑΕΚ στα Ιωάννινα κόντρα στον ΠΑΣ, επικρατώντας με 1-0 χάρις σε εύστοχο πέναλτι του Ανσαριφάρντ για την 6η αγωνιστική τη Super League.

Σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, γεμάτο ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα, αμφισβητούμενες (οριακές) φάσεις, αλλά και πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν και την τύχη στο πλευρό τους (ειδικά στο δοκάρι των γηπεδούχων στο 50’), κατακτώντας τη δεύτερη εφετινή νίκη τους μακριά από το ΟΑΚΑ.

Μόλις στο 8’ ο ΠΑΣ έφτασε πολύ κοντά στο γκολ, όταν από εξαιρετική κίνηση και γύρισμα του Ελευθεριάδη, ο Λεό έσπρωξε τη μπάλα προς την εστία, αλλά ο Νεντελτσεάρου έδιωξε πάνω στη γραμμή. Στο 10’ Πίρσμαν έδιωξε πάνω στη γραμμή το πλασέ του Μαχαίρα, ενώ στο 14’ η Ένωση κέρδισε πέναλτι, το οποίο υπέδειξε ο Διαμαντόπουλος με χρήση του VAR για μαρκάρισμα του Χουτεσιώτη πάνω στον Χνιντ. Ο Ανσαριφάρντ δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα και στο 16’ έδωσε το προβάδισμα στην ΑΕΚ.

Στο 34’ ακυρώθηκε γκολ του Παμλίδη (από σέντρα του Πίρσμαν), με χρήση του VAR που υπέδειξε οφσάιντ στον επιθετικό του ΠΑΣ, για να έρθει στο 39’ ακόμη μία χαμένη ευκαιρία, αυτή τη φορά με τον Ανσαριφάρντ, ο οποίος δεν μπόρεσε να σημαδέψει σωστά σε κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Γιαννιώτες βγήκαν με ακόμη πιο επιθετική διάθεση στο γήπεδο και είχαν δοκάρι σε κεφαλιά του Εραμούσπε στο 50’, ενώ ένα λεπτό αργότερα ακυρώθηκε κι άλλο γκολ για τους γηπεδούχους, καθώς ο Ελευθεριάδης ήταν οφσάιντ.

Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΚ άρχισε να οχυρώνεται ακόμη περισσότερο για να διασφαλίσει το προβάδισμά της κι όποτε έβρισκε ανοικτό γήπεδο, επιχείρησε να «χτυπήσει» για να τελειώσει το ματς. Στη μεγαλύτερη στιγμή της, ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολιβέιρα αστόχησε από πολύ πλεονεκτική θέση, πλασάροντας άουτ.

Στα τελευταία λεπτά ο ΠΑΣ είχε την κατοχή, πίεση κι άλλο, όμως οι αμυντικοί της ΑΕΚ είχαν καθαρό μυαλό και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, κρατώντας το πολύτιμο 1-0 ως το φινάλε.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Κάστρο, Σιόντης (61’ Νάουμετς), Καρτάλης (65’ Ντομίνγκεθ), Ελευθεριάδης (86’ Λώλης), Λεό Μπαπτίστα, Παμλίδης.

ΑΕΚ (Μ. Καρέρα): Τσιντώτας, Παουλίνιο, Νεντελτσεάρου, Χνιντ, Λόπες, Σάχοβ, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Μαχαίρας (70’ Ινσούα), Τάνκοβιτς (56’ Λιβάγια), Ανσαριφάρντ (70’ Ολιβέιρα).