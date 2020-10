Οικονομία

Καραμανλής: επιπλέον 100 λεωφορεία στους δρόμους μέχρι το Νοέμβριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μετά την ενίσχυσή τους με οχήματα και οδηγούς, σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών.

Η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχει βελτιωθεί, υπάρχει σχεδιασμός για ανάδειξη των προβλημάτων, την ενίσχυση των ΜΜΜ και ανανέωση του στόλου, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Αχιλλέα Καραμανλής, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104.6, για τις συνθήκες των δημόσιων συγκοινωνιών εν μέσω της πανδημίας.

Ήδη κυκλοφορούν, όπως είπε ο κ. Καραμανλής, λεωφορεία ΚΤΕΛ στην Αθήνα για να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να αποσυμφορηθούν τα μέσα μεταφοράς. Ενώ έχουν προχωρήσει και οι προσλήψεις, που δεν είχαν γίνει για περισσότερα από δέκα χρόνια. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη ο νέος στόλος να είναι φιλικός στο περιβάλλον με ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Επίσης, έως τώρα κυκλοφορούν 100 λεωφορεία ενώ μέχρι τον Νοέμβριο θα προστεθούν άλλα 100. Ο κ. Καραμανλής, εξήγησε ότι για περίπου μια δεκαετία δεν είχε ανανεωθεί ο στόλος ούτε όμως οι εργαζόμενοι. Σημείωσε ότι θα ήθελε να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις γρηγορότερα όμως αυτό δεν ήταν εφικτό. Όσον αφορά το τώρα, εξήγησε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία στα λεωφορεία κυρίως στο 95% της πληρότητας υπάρχει σε ποσοστό 65% αποσυμφόρηση.

Προερχόμενος από τις Σέρρες και λόγω της αύξησης κρουσμάτων στην περιοχή, ο κ. Καραμανλής εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας ότι υπάρχει κίνδυνος ενός τοπικού lockdown ευχόμενος ωστόσο να αποφευχθεί. Όπως σημείωσε, θα ήταν μια πολύ μεγάλη πληγή για την οικονομία. Όπως είπε, πρέπει να γίνουν περισσότερα τεστ ενώ σημείωσε ότι για την αύξηση κρουσμάτων, μεταξύ άλλων, ευθύνονται και νέοι οι οποίοι έρχονταν από γύρω περιοχές και διασκέδαζαν στις Σέρρες.