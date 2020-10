Τεχνολογία - Επιστήμη

Στοματικά διαλύματα... κατά του κορονοϊού

Τι δείχνουν νέες μελέτες για μερικά αντισηπτικά στοματικά διαλύματα σε ότι αφορά τον περιορισμό της μετάδοσης του Covid-19.

Τα στοματικά διαλύματα με αντι-ιικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του ιικού φορτίου στα άτομα που έχουν μολυνθεί από κορονοϊό και έτσι να περιορίσουν την μετάδοση του από άνθρωπο σε άνθρωπο, όταν κάποιος μιλάει, βήχει ή φταρνίζεται, σύμφωνα με μια νέα γαλλική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Φλοράνς Καρουέλ του Πανεπιστημίου Κλοντ Μπερνάρ της Λιόν, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό οδοντιατρικής έρευνας "Journal of Dental Research", σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, δήλωσαν ότι όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοια διαλύματα καθημερινά, ιδίως πριν από συναντήσεις με άλλους ανθρώπους για επαγγελματικούς, φιλικούς ή άλλους λόγους, επειδή μπορεί να έχουν μολυνθεί από κορονοϊό, χωρίς να το ξέρουν. Για όσους έχουν διαγνωστεί με Covid-19, πρότειναν την τακτική χρήση επί επτά έως δέκα μέρες.

Η στοματική κοιλότητα πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην παθογένεια και μετάδοση του κορονοϊού SARS-CoV-2. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κλινικές δοκιμές για την αποτελεσματικότητα των στοματικών διαλυμάτων, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ορισμένα διαλύματα στο εμπόριο που περιέχουν μερικές δραστικές ουσίες (povidone-iodine, chlorhexidine, hydrogen peroxide, cyclodextrin, Citrox, cetylpyridinium chloride) πιθανώς μπορούν να αδρανοποιήσουν εν μέρει τον κορονοϊό.

Οι Γάλλοι ερευνητές τονίζουν ότι έως τώρα δεν έχουν υπάρξει αδιάσειστα επιστημονικά στοιχεία που να οδηγούν στην επίσημη σύσταση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) για χρήση κατά του κορονοϊού. Όμως ορισμένα συστατικά σε αυτά τα διαλύματα έχουν αντι-ιικές ιδιότητες που θα μπορούσαν να μειώσουν το ιικό φορτίο του κορονοϊού στο στόμα, γι' αυτό κρίνεται ουσιώδες να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη κλινική δοκιμή πάνω στα στοματικά διαλύματα.

Μια άλλη πρόσφατη αμερικανική έρευνα, από επιστήμονες του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, με επικεφαλής τον καθηγητή μικροβιολογίας και ανοσολογίας Κρεγκ Μέγιερς, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ιατρικής ιολογίας "Journal of Medical Virology", κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα αντισηπτικά στοματικά διαλύματα μπορούν να αδρανοποιήσουν τους κορονοϊούς και συνεπώς πιθανότατα είναι χρήσιμα για τη μείωση του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 και της μετάδοσης του.

Τα πειράματα τους σε κυτταρικές καλλιέργειες έδειξαν ότι μερικά αντισηπτικά του στόματος απενεργοποίησαν το 99,9% του ιού μέσα σε μόνο 30 δευτερόλεπτα. Και ο Μέγιερς τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθούν κλινικές δοκιμές για να αξιολογηθούν διάφορα στοματικά διαλύματα κατά του SARS-CoV-2.