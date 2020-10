Life

Τζάστιν Μπίμπερ: δε θα σταματήσω να μιλάω για το "Black Lives Matter"

Ο Τζάστιν Μπίμπερ εξακολουθεί να δανείζει τη φωνή για να υποστηρίξει το κίνημα "Black Lives Matter", παρ’ όλο που φαίνεται ότι ο κόσμος έχει ήδη αλλάξει θέμα συζήτησης.

Ο ποπ σταρ δημοσίευσε μια φωτογραφία διαδηλωτών του «Black Lives Matter» για τους 149 εκατομμύρια ακόλουθους του στο Instagram.

Στη λεζάντα έγραψε: «Θέλω να γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι δεν έχω ξεχάσει. Θέλω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα που έχω για να υπενθυμίσω στους ανθρώπους ότι ο ρατσισμός είναι δεινό και είναι ριζωμένος στον πολιτισμό μας. Θέλω να αισθάνονται οι μαύροι αδελφοί και οι αδελφές μου ότι υποστηρίζονται, ότι είναι ορατοί και ότι εκτιμώνται. Εάν αυτό σας ενοχλεί, θέλω απλώς να ξέρετε ότι δεν πρόκειται να σταματήσω να μιλάω για αυτό».

Σε επόμενη ανάρτηση, ο Τζάστιν Μπίμπερ προέτρεψε τους θαυμαστές του - και τους επικριτές του - να μην «αλλάξουν το θέμα»: Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι ο ρατσισμός είναι ριζωμένος στην κουλτούρα μας. Γιατί δεν μπορεί απλώς οι μαύρες ζωές να έχουν σημασία; Μην αλλάζετε το θέμα».

Ο τραγουδιστής έκανε μία σωστή παρατήρηση. Νωρίτερα φέτος, η ροή στο Instagram πλημμύρισε με μαύρα τετράγωνα και δημοσιεύσεις και ιστορίες για ακτιβισμό για τα δικαιώματα της κοινότητας των μαύρων και για ρατσισμό. Αυτό έκανε το κίνημα «Black Lives Matter» μια τάση. Και όπως όλες οι τάσεις στα social media που είναι καταδικασμένες να εξασθενήσουν και να αντικατασταθούν από κάποια άλλη το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει με το «Black Lives Matter» και η εξέλιξη ενοχλεί τον Καναδό σούπερ σταρ της ποπ.