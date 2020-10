Αθλητικά

ΑΠΟΕΛ – Ουζουνίδης: πήραν… διαζύγιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εβρίτης τεχνικός θεωρήθηκε υπεύθυνος για το πολύ κακό ξεκίνημα της ομάδας.

Και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΑΠΟΕΛ αποτελεί ο Μαρίνος Ουζουνίδης, καθώς ο κυπριακός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (26/10) τη λύση της συνεργασίας του με τον 52χρονο προπονητή.

Ο έμπειρος τεχνικός «πλήρωσε το μάρμαρο» για το κακό ξεκίνημα της ομάδας στη σεζόν, καθώς ο ΑΠΟΕΛ έχει συγκεντρώσει μόλις οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες, με αποτέλεσμα να βρίσκεται στο -11 από τον πρωτοπόρο Απόλλωνα Λεμεσού, ενώ αποκλείστηκε και στα πλέι οφ του Europa League από τη Σλόβαν Λίμπερετς.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ για το «διαζύγιο» με τον Εβρίτη προπονητή αναφέρει μεταξύ άλλων:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη και την προπονητική του ομάδα που περιλαμβάνει το βοηθό προπονητή Χριστόφορο Κόλα και τον γυμναστή Νίκο Γιάγκου.

Επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τους Μαρίνο Ουζουνίδη, Χριστόφορο Κόλα και Νίκο Γιάγκου και να τους ευχηθούμε τα καλύτερα, στο επόμενο βήμα της καριέρας τους.

Χρέη προσωρινού προπονητή αναλαμβάνει ο Λούκας Χατζηλούκας με βοηθό προπονητή, τον Nuno Morais. Γυμναστής της ομάδας θα είναι ο Παύλος Κίναν.

Η διοίκηση θα αξιολογήσει τις διάφορες επιλογές που έχει ενώπιον της και θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες της, μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων.