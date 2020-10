Κοινωνία

Κορονοϊός – Ιταλία: επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά των μέτρων

Χάος με μολότοφ, καπνογόνα και φωτιές, σε Τορίνο, Μιλάνο και Νάπολη.

Ένταση σημειώθηκε απόψε στο Τορίνο και στο Μιλάνο, κατά την διάρκεια διαδηλώσεων κατά των περιορισμών που αποφάσισε η κυβέρνηση Κόντε, με στόχο την καταπολέμηση της πανδημίας κορονοϊού.

Στο Τορίνο, μέρος των διαδηλωτών πέταξε μπουκάλια και καπνογόνα προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι αστυνομικοί. Στην συνέχεια, οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να τους απωθούν. Μερικές δεκάδες διαδηλωτές πέταξαν στον αέρα και ηλεκτρικά πατίνια, ενώ προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο των συγκρούσεων.

Και στο κέντρο του Μιλάνου, εκατό περίπου άτομα διαδήλωσαν στην πλατεία Μπουένος Άιρες. Μια μειοψηφία διαδηλωτών έριξε καπνογόνα και μια βόμβα μολότοφ κατά αυτοκινήτου της αστυνομίας. Πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και προκλήθηκαν ζημιές σε εσωτερικές αυλές που χρησιμοποιούνται από καφέ μπαρ και εστιατόρια.

Στη Νάπολη, τέλος, χιλιάδες έμποροι και εργαζόμενοι σε εστιατόρια και καφέ (τα νέα μέτρα προβλέπουν υποχρεωτικό κλείσιμο στις έξι το απόγευμα) διαδήλωσαν εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους στους περιορισμούς αυτούς, με κινητοποίηση στην κεντρική πλατεία Πλεμπισίτο. Έξω από την είσοδο εστιατορίου, στην οδό Σάντα Λουτσία, τοποθέτησαν ξύλινο φέρετρο και δίπλα του, τα ομοιώματα δυο σερβιτόρων.