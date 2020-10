Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ: Σταδιακά η απόδοση – “Ανοίγει το δρόμο” για το 5G στην Ελλάδα

Τι αλλάζει και από πότε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα.

Ξεκινά σταδιακά, από τις 6 Νοεμβρίου, η διαδικασία απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων 5G σε όλη τη χώρα.

Με τη διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ η περιοχή ραδιοσυχνοτήτων των 700 MHz αποδεσμεύεται από τους παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (δηλαδή την ΕΡΤ και την Digea) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των νέας γενιάς δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

H συγκεκριμένη διαδικασία βασίζεται στον Χάρτη Συχνοτήτων που σχεδιάστηκε υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και επικυρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Στέλιου Πέτσα (ΦΕΚ Β' 1752, 07.05.2020).

Σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, η αποδέσμευση θα ξεκινήσει στις 6 Νοεμβρίου από την περιοχή του Β. Αιγαίου και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν ακολουθήσει τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, η Ικαρία και οι Κυκλάδες. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών, όπως και των υπολοίπων περιοχών της χώρας όπου η απόδοση του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ θα πραγματοποιηθεί εντός του 2021, θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανασυντονισμό του τηλεοπτικού τους δέκτη.

Η διαδικασία της μετάβασης θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 2021 με τελευταία περιοχή στην οποία θα αποδεσμευτούν οι ραδιοσυχνότητες των 700 MHz να είναι η Κρήτη. Για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αττικής η μετάβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2021 και 10 Αυγούστου 2021 αντίστοιχα.

Αναλυτικά, το χρονοδιάγραμμα απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος υλοποιείται ως εξής ανά περιοχή και κέντρο εκπομπής:

Περιοχή Ημερομηνία μετάβασης

Λέσβος, Λήμνος, Χίος και Ψαρά 6/11/2020

Δωδεκάνησα (πλην Καστελλορίζου) 20/11/2020

Σάμος και Ικαρία 20/11/2020

Κυκλάδες και Καστελλόριζο 11/12/2020

Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Σουφλί, τμήμα Κομοτηνής 15/1/2021

Λάρισα, Βόλος, Σποράδες, τμήμα Χαλκιδικής 5/2/2021

Καβάλα, Δράμα, τμήμα Κομοτηνής, Θάσος, Ξάνθη, Σέρρες, τμήμα Χαλκιδικής 26/2/2021

Θεσσαλονίκη 19/3/2021

Χαλκιδική 19/3/2021

Φλώρινα 9/4/2021

Κέντρο Εκπομπής Μεταξά 9/4/2021

Καλαμάτα 23/4/2021

Τρίπολη 14/5/2021

Σπάρτη 14/5/2021

Κέντρο Εκπομπής Ακαρνανικών 28/5/2021

Κέντρο Εκπομπής Αίνου 28/5/2021

Πάτρα 28/5/2021

Πύργος 28/5/2021

Ιωάννινα 13/7/2021

Θεσπρωτία 13/7/2021

Κέρκυρα 13/7/2021

Καρπενήσι 13/7/2021

Λάρισα 13/7/2021

Αττική 10/8/2021

Ναύπλιο 20/8/2021

Λαμία 10/9/2021

Κόρινθος 10/9/2021

Κρήτη 30/9/2021

Με εξαίρεση τον επανασυντονισμό του τηλεοπτικού δέκτη οι πολίτες δεν χρειάζεται να κάνουν οποιαδήποτε επιπλέον ενέργεια, ενώ η διαδικασία δεν περιλαμβάνει κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση και δεν προϋποθέτει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ

Γιατί η ΕΡΤ και η Digea πρέπει να μετακινηθούν από την περιοχή των 700 MHz την οποία χρησιμοποιούν σήμερα;

Διότι σύμφωνα με την απόφαση 2017/899 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017, η συγκεκριμένη περιοχή ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιείται σήμερα από την ψηφιακή τηλεόραση θα διατεθεί για την ανάπτυξη ευρυζωνικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα δίκτυα 5G. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και ως Ψηφιακό Μέρισμα ΙΙ.

Γιατί επελέγη η περιοχή των 700 MHz και όχι κάποια άλλη;

Όπως ρητά αναφέρεται στην απόφαση 2017/899 «το ραδιοφάσμα στη ζώνη συχνοτήτων των 700 MHz προσφέρει τόσο πρόσθετη χωρητικότητα όσο και καθολική κάλυψη, ιδίως για αγροτικές, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και άλλες απομακρυσμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, που έχουν προκαθορισθεί σύμφωνα με τομείς εθνικής προτεραιότητας, περιλαμβανομένων κατά μήκος σημαντικών χερσαίων οδών μεταφορών και για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και για μεγάλου εύρους επικοινωνίες μεταξύ μηχανημάτων».

Ουσιαστικά, η αποδέσμευση της συγκεκριμένης περιοχής συχνοτήτων είναι προαπαιτούμενο ώστε οι πολίτες και επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα της χώρας να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των δυνατοτήτων που θα προσφέρουν τα δίκτυα 5G.

Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προχωρήσουν οι πολίτες;

Θα χρειαστεί να κάνουν έναν μόνο επανασυντονισμό του τηλεοπτικού τους δέκτη με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί ανά περιοχή.

Πρέπει να προμηθευτώ νέα τηλεόραση ή κάποια άλλη συσκευή;

Όχι, δεν υπάρχει ανάγκη αγοράς και εγκατάστασης οποιουδήποτε επιπλέον εξοπλισμού.

Γιατί η διαδικασία απόδοσης του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ γίνεται τμηματικά και δεν εφαρμόζεται καθολικά για όλη τη χώρα σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία;

Η διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ περιλαμβάνει σειρά τεχνικών εργασιών που πρέπει να πραγματοποιούνται τμηματικά προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν υπάρχουν παρεμβολές σε άλλα συστήματα επικοινωνιών

Θα επηρεαστούν άλλες υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες streaming, online gaming κ.τ.λ.) για τις οποίες χρησιμοποιώ τον τηλεοπτικό μου δέκτη;

Κατηγορηματικά όχι. Η διαδικασία του Ψηφιακού Μερίσματος ΙΙ αφορά μόνο στην παροχή του τηλεοπτικού σήματος που φτάνει στον δέκτη σας από την ΕΡΤ και την Digea.

Υπάρχει κάποιου είδους οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες;

Απολύτως καμία.