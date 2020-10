Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Οπαδοί έκαναν “ντου” στην ΠΑΕ και πήραν το Κύπελλο του 2010 (εικόνες)

Η διαμαρτυρία, η προειδοποίηση, οι απειλές και η αρπαγή της Κούπας από τα γραφεία της ΠΑΕ.

Οπαδοί του Παναθηναϊκού εισέβαλλαν στα γραφεία της ΠΑΕ κι έφυγαν παίρνοντας μαζί τους το Κύπελλο του 2010.

Την αποχώρηση του Γιάννη Αλαφούζου από τη διοίκηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησαν οι οπαδοί της ομάδας που εισέβαλλαν στα γραφεία της ΠΑΕ το πρωί της Τρίτης.

Οι οπαδοί, δυσαρεστημένοι για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα τους, πέταξαν τρικάκια, ανάρτησαν πανό, πήραν την κούπα του 2010 και αποχώρησαν.

Σε ανάρτηση που έκαναν αργότερα οι οργανωμένοι, ξεκαθάρισαν ότι δεν άσκησαν βία σε κανέναν υπάλληλο της ΠΑΕ και προειδοποιώντας για περισσότερες ανάλογες ενέργειες, σημείωσαν ότι θα επιστρέψουν το Κύπελλο, όταν «η ομάδα κάνει πράξη τον ύμνο της».