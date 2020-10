Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πρώτη φορά πάνω από 1000 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Καλπάζει η εξάπλωση της πανδημίας στην Ελλάδα. Πόσοι ασθενείς με κορονοϊό εξέπνευσαν τις τελευταίες ώρες. Πόσοι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Σε γραπτή ανακοινωση για την πορεία εξάπλωσης της πανδημίας κορονοϊού στην Ελλάδα, η οποία εκδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης απο τον ΕΟΔΥ, αναφέρεται:

"Σήμερα ανακοινώνουμε 1259 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 112 συνδέονται με γνωστές συρροές και 62 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 32752, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες. 3950 (12.1%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 12381 (37.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

102 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 33 (32.4%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 96.1%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 277 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 12 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 593 θανάτους συνολικά στη χώρα. 225 (37.9%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω".

Δείτε τον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των 1259 κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Δείτε LIVE την ενημέρωση του Υπ. Υγείας απο τους κ. Μαγιορκίνη, Τσιόδρα και Χαρδαλιά:

ΚΚΕ: Να σταματήσει η κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη

Ευθύνες στην κυβέρνηση επιρρίπτει το ΚΚΕ για την "εκτόξευση" των κρουσμάτων:

"Η σημερινή εκτόξευση των κρουσμάτων επιβεβαιώνει ότι τα όποια περιοριστικά μέτρα, αν δεν συνοδεύονται με θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας, εκτεταμένα δωρεάν τεστ και αυξημένα μέτρα προστασίας σε κρίσιμους χώρους, όπως είναι οι χώροι δουλειάς, τα σχολεία και τα μέσα μεταφοράς, θα αποδεικνύονται ανεπαρκή κι αναποτελεσματικά.

Η κυβέρνηση θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει προκλητικά να κρύβεται πίσω από την ατομική ευθύνη και τη «βολική» σύγκριση με τα άλλα κράτη, που αντιμετωπίζουν τα ίδια αδιέξοδα, γιατί προτάσσουν τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας κι όχι την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ΜΕΘ, τα μαζικά τεστ και ο κρατικός έλεγχος ευαίσθητων χώρων, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας, η ελάττωση του συνωστισμού σε σχολεία και μέσα μεταφοράς και η λήψη μιας σειράς μέτρων στους χώρους δουλειάς, που επανειλημμένα έχουν προτείνει τα συνδικάτα, είναι μονόδρομος για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Διαφορετικά η κυβέρνηση θα φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για ό,τι συμβεί".