Τοπικά Νέα

Επεισόδια με άτομα που επιχείρησαν να κάνουν παρέλαση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αστυνομικός τραυματίστηκε στην επιχείρηση. Ένταση και προσαγωγές.

Επεισόδια σημειώθηκαν στις 10:30 το πρωί, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε άτομα του εθνικιστικού χώρου και αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, περίπου 30 άτομα επιχείρησαν να κινηθούν προς την πλατεία Ελευθερίας και από εκεί να πραγματοποιήσουν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της περιοχής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να τους εμποδίσουν, δεδομένου ότι χθες εκδόθηκε σχετική απόφαση για απαγόρευση παρελάσεων και συγκεντρώσεων από πολίτες.

Αστυνομικοί των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. και Ζ αλλά και ομάδες ΟΠΚΕ απώθησαν τα άτομα, τα οποία νωρίτερα είχαν προπηλακίσει αστυνομικό της Ασφάλειας.

Ακολούθησε νέα εντολή του κέντρου επιχειρήσεων που ζητούσε τη σύλληψη όσων ατόμων συμμετείχαν στην συγκέντρωση. Καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις ακολουθούσαν τα άτομα ένας υπαστυνόμος της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τραυματίστηκε στον ώμο.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις.





Πηγή: thestival.gr