Παναθηναϊκός: Αναβολή για το ματς με την Ζενίτ

Οι ανθρωποι του «τριφυλλιού» ζήτησαν την αναβολή της αναμέτρησης, μετά το κρούσμα κορονοϊού που ανιχνεύθηκε σε μέλος της ομάδας.

Η Euroleague ανακοίνωσε σήμερα (28/10) την αναβολή του αγώνα ανάμεσα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τον Παναθηναϊκό. Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για αύριο (29/10), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, ωστόσο οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» ζήτησαν την αναβολή της, μετά το κρούσμα κορονοϊού που ανιχνεύθηκε σε μέλος της ομάδας. Ύστερα από την εξέλιξη αυτή, όλη η ομάδα έχει μπει σε καραντίνα και τα μέλη της αναμένεται να υποβληθούν αύριο σε νέο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι είχε ήδη αναβληθεί ο προσεχής αγώνας πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάτρα, λόγω κρουσμάτων στην αχαϊκή ομάδα.

Η ανακοίνωση της Euroleague έχει ως εξής:

«Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, η οποία ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, αναβλήθηκε. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την αναβολή, λόγω των μέτρων καραντίνας που επιβάλλει η τοπική νομοθεσία στην ομάδα, αφού ένα μέλος της ομάδας βρέθηκε θετικό, με αποτέλεσμα να την αφήνει χωρίς τον μίνιμουμ αριθμό των οκτώ παικτών που πρέπει να είναι "ετοιμοπόλεμοι" να αγωνιστούν.

Μετά την τροποποίηση του ειδικών κανονισμών λόγω του κορονοϊού, που εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή των μετόχων της ECA, κάθε αγώνας μπορεί να επαναπρογραμματιστεί μέχρι τρεις φορές, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες. Η Euroleague Basketball θα συνεργαστεί και με τις δύο ομάδες, αναζητώντας τις καλύτερες επιλογές για τον εκ νέου ορισμό του αγώνα. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στις επίσημες πλατφόρμες της Euroleague Basketball μόλις οριστικοποιηθούν».