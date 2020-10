Κόσμος

ΗΠA: “Επιταχύνουν” Τραμπ και Μπάιντεν στην τελική ευθεία πριν από τις κάλπες

Πολλαπλασιάζουν τις προεκλογικές ομιλίες τους, αλλά με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν πολλαπλασιάζουν σήμερα τις προεκλογικές τους εμφανίσεις, μετά τη Φλόριντα, όπου συνέχισαν την εκστρατεία την Πέμπτη.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου αναμένεται να μιλήσει σε τουλάχιστον τρεις συγκεντρώσεις (Μίσιγκαν, Ουισκόνσιν και Μινεσότα). Ο Δημοκρατικός αντίπαλός του θα πάει σε δύο εκδηλώσεις, στην Αϊόβα και στη Μινεσότα, με προσέλευση drive-in, ενώ θα εκφωνήσει ομιλία στο Μιλγουόκι, στο Ουισκόνσιν. Θα κάνουν ταυτόχρονα εκστρατεία σε δύο πολιτείες, όπως συνέβη ήδη στη Φλόριντα, πολιτεία-κλειδί στην περίπλοκη αμερικανική εκλογική σκακιέρα.

Δύο εντελώς αντίθετα στιλ, δύο αντίθετες προεκλογικές στρατηγικές, δύο ριζικά διαφορετικές προσεγγίσεις της πανδημίας του κορονοϊού: οι κάτοικοι της Sunshine State, όπως είναι το προσωνύμιο της Φλόριντας, βίωσαν συμπυκνωμένη την προεκλογική εκστρατεία του 2020.

Ο 77χρονος Τζο Μπάιντεν έχει κάνει πολύ λιγότερες δημόσιες εμφανίσεις από τον αντίπαλό του, μένοντας τον περισσότερο καιρό στη μικρή πόλη Ουίλμινγκτον της πολιτείας Ντέλαγουερ, επικαλούμενος την ανάγκη να δώσει το καλό παράδειγμα, καθώς η φονική πανδημία συνεχίζει να εξαπλώνεται με φρενήρη ρυθμό. Κατηγόρησε τον Τραμπ πως οργάνωσε στη Φλόριντα ακόμα μία εκδήλωση “υπερμετάδοσης” του κορονοϊού, μιλώντας χθες βράδυ υπό βροχή στην Τάμπα, είκοσι λεπτά από τον χώρο όπου μίλησε μερικές ώρες νωρίτερα ο μεγιστάνας.

«Μεταδίδει κι άλλα εκτός από τον κορονοϊό, τον διχασμό, τη διένεξη. Έχουμε ανάγκη έναν Πρόεδρο που θα μας ενώσει», επιχειρηματολόγησε. «Το να φοράει κανείς μάσκα και να τηρεί τις συστάσεις «δεν είναι πολιτική θέση, είναι πατριωτικό καθήκον!» είπε στους μερικές εκατοντάδες ανθρώπους, που πήγαν να τον ακούσουν (και) σε αυτή την περίπτωση μέσα από τα αυτοκίνητά τους στην Τάμπα. Είπε πως εάν εκλεγεί θα εφαρμόσει σχέδιο για την «υπεύθυνη» αντιμετώπιση της πανδημίας, θα «ενώσει τη χώρα όσον αφορά τα τεστ, την ιχνηλάτηση των επαφών και τις μάσκες».





Νωρίτερα ο 74χρονος Πρόεδρος, που κινητοποιεί όπου πάει μεγάλα πλήθη, με πολλούς υποστηρικτές του να μη φορούν μάσκες, ούτε να τηρούν τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση, εκφράστηκε όπως συνηθίζει σε πολύ επιθετικό τόνο. «Το φαντάζεστε να χάναμε απ’ αυτόν τον τύπο; Το φαντάζεστε;» είπε, χλευάζοντας το ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος αδυνατεί, κατ’ αυτόν, να προκαλέσει ενθουσιασμό όπως ο ίδιος. «Σε πέντε μέρες, θα κερδίσουμε τη Φλόριντα και θα κερδίσουμε άλλα τέσσερα χρόνια!», πρόσθεσε ο Τραμπ, φορώντας κόκκινο καπέλο με το κεντρικό σύνθημά του, το MAGA (Make America Great Again).

Διαβεβαίωσε εξάλλου τους υποστηρικτές του ότι ακόμα κι αν μολυνθούν, πολύ γρήγορα θα «νιώσουν καλύτερα», επικαλούμενος τη δική του εμπειρία. Συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μελάνια, πράγμα σπάνιο, και - πράγμα ακόμα πιο σπάνιο - η Πρώτη Κυρία έκανε μια σύντομη παρέμβαση, για να πει πως «η ψήφος στον Ντόναλντ Τραμπ είναι ψήφος σε μια καλύτερη Αμερική».

Οι δύο υποψήφιοι για την Προεδρία εκφράστηκαν την ημέρα που καταγράφηκε νέο ρεκόρ επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό, που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 90.000 (έφθασαν τα 91.290, για την ακρίβεια), ενώ - για τρίτη φορά αυτόν τον μήνα - οι νεκροί εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασαν τους χίλιους (ήταν 1.021). Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία παράλληλα αυξάνονται ξανά.

Δώδεκα πολιτείες κατέγραψαν χθες ρεκόρ κρουσμάτων (Ιλινόι, Ιντιάνα, Μέιν, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μιζούρι, Νεμπράσκα, Νέο Μεξικό, Βόρεια Καρολίνα, Βόρεια Ντακότα, Οχάιο, Όρεγκον).

Ο Τραμπ πάντως προτίμησε να δώσει έμφαση στη θεαματική ανάπτυξη (+33,1%) του ΑΕΠ των ΗΠΑ το τρίτο τρίμηνο, που πάντως εν μέρει εξηγείται από την εξίσου ιστορική συρρίκνωσή του (+31,4%) την άνοιξη.