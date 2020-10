Κοινωνία

Σεισμός στην Σάμο: νεκρά δύο παιδιά που καταπλακώθηκαν από τοίχο

Τραγωδία στην Σάμο από τον ισχυρό σεισμό. Το ΕΚΑΒ έβγαλε τα σώματα των παιδιών, χωρίς τις αισθήσεις τους από τα συντρίμμια.

Σε τραγωδία εξελίσσεται ο ισχυρός σεισμός στην Σάμο καθώς δυο παιδιά καταπλακώθηκαν μετά από κατάρρευση τοίχου στο νησί, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα αγόρι και ένα κορίτσι 17 και 15 χρόνων.

Τα δύο παιδιά περνούσαν από ένα στενό δρόμο της πόλης και ο σεισμός προκάλεσε την πτώση ενός τοίχου. Το ΕΚΑΒ έβγαλε τα σώματα των παιδιών, χωρίς τις αισθήσεις τους, όπως επιβεβαιώθηκε και από την Πυροσβεστική.

Σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή η Πολιτική Προστασία έχει αποστείλει μηνύματα μέσω του 112 προειδοποιώντας τους πολίτες να μην πλησιάζουν παλιά κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, ένας 14χρονος με ανοιχτά κατάγματα θα αεροδιακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού».

Θα αεροδιακομιστεί επίσης 63χρονη με κάταγμα ζυγωματικού και μερική ρήξη σπλήνα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. Στο Νοσοκομείο Σάμου παραμένουν 7 τραυματίες, όλοι εκτός κινδύνου.

Στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου μετέβησαν 10 πολίτες. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και επέστρεψαν στις οικίες τους. Όλες οι υγειονομικές μονάδες παραμένουν σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας.



Συλλυπητήρια από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία

Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στη Σάμο και τη Σμύρνη, εκφράζει με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τονίζοντας ότι «η ανθρώπινη τραγωδία δεν γνωρίζει σύνορα». Παράλληλα, σημειώνει «ευχή μας είναι οι λιγότερες δυνατές απώλειες και καθήκον μας η άμεση στήριξη του νησιού». Την οδύνη της για τα δυο παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα στη Σάμο, εξέφρασε επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε επικοινωνία της με τις τοπικές αρχές του νησιού. Όπως σημειώνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στο twitter, «σε αυτές τις τραγικές για τους οικείους τους ώρες, η σκέψη όλων μας είναι κοντά τους».

« Οι λέξεις είναι πολύ φτωχές για να περιγράψουν όσα νιώθει κανείς απέναντι στην απώλεια παιδιών. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι δίπλα στις οικογένειές τους και στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν στη δοκιμαζόμενη Σάμο. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια », έγραψε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Twitter.

«Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα πρωτίστως για την κοινωνία της Σάμου, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα. Δυστυχώς, ο σεισμός που έγινε αισθητός νωρίς το μεσημέρι σε μεγάλο κομμάτι της χώρας μας, αποδείχθηκε φονικός. Δύο νέα παιδιά έχασαν τη ζωή τους και τα λόγια αυτές τις ώρες είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και την ειλικρινή μου συμπαράσταση σε όλο το νησί», αναφέρει σε μήνυμά του στα social media ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. «Απέραντη θλίψη για τα δύο αδικοχαμένα παιδιά μας στη Σάμο. Η σκέψη και αγωνία μας είναι απόψε και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στην καταστροφή, τα σύνορα και οι διαφορές υποχωρούν. Κουράγιο στους πληγέντες», ήταν το μήνυμα της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά. «Αυτές τις στιγμές η σκέψη μας δε μπορεί παρά να βρίσκεται στους κατοίκους της Σάμου και της Χίου, που έζησαν τη σημερινή περιπέτεια με το μεγάλο σεισμό. Μια ακόμα φυσική καταστροφή που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές. Ειδικά για τα δυο παιδιά που χάθηκαν εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Θέλουμε επίσης να εκφράσουμε τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στους κατοίκους των νησιών, την ευχή να είναι καλά στην υγεία τους, αλλά και την ανάγκη τα προβλήματα γρήγορα να ξεπεραστούν και να αντιμετωπιστούν. Στέλνουμε όμως την αλληλεγγύη μας και στο γειτονικό τουρκικό λαό που από ό,τι φαίνεται υφίσταται εξίσου οδυνηρά τις συνέπειες του σεισμού. Όλα αυτά έρχονται να μας θυμίσουν ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτε μεταξύ τους να χωρίσουν, γιατί βιώνουν τα ίδια προβλήματα, τα ίδια βάσανα», ανέφερε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στην αρχή της ομιλίας του στο Κερατσίνι. «Τα συλλυπητήρια μας στους γονείς των παιδιών που χάσαμε στη Σάμο. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι», έγραψε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης. «Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον αδόκητο χαμό των δύο μαθητών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ακριτική μας Σάμο. Εύχομαι και προσεύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους και να δίδει παρηγορία και δύναμη στους οικείους τους. Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος. Είθε να μην υπάρξουν άλλες απώλειες ανθρώπινων ζωών και η μεγάλη δοκιμασία των συνανθρώπων μας να λάβει τέλος το ταχύτερο δυνατόν», τόνισε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος στέκεται αρωγός στους εμπερίστατους αδελφούς μας στη Σάμο και ήδη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον μητροπολίτη Σάμου Ευσέβιο για να του εκφράσει την αμέριστη συμπαράστασή του. Έθεσε, μάλιστα, στη διάθεση της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και της Πολιτείας όλες τις δομές του φιλανθρωπικού και κοινωνικού οργανισμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «Αποστολή».