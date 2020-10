Κοινωνία

Ο ΑΝΤ1 στην Σάμο: μαρτυρία για τα παιδιά που σκοτώθηκαν από πτώση τοίχου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει κάτοικος της περιοχής για το τραγικό περιστατικό. Τρομαγμένα παιδιά έσπευσαν στο σπίτι του για βοήθεια.