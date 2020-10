Ζώδια

Ζώδια: Πώς αντιμετωπίζουν την πανσέληνο, πόσο τα επηρεάζει

Η πανσέληνος ασκεί μεγάλη γοητεία, αλλά ενίοτε προκαλεί και εκνευρισμό. Ας δούμε πως επηρεάζει τη συμπεριφορά κάθε ζωδίου.

ΚΡΙΟΣ: Του Κριού το φεγγάρι του τη σπάει, γιατί του θυμίζει το ματαιωμένο του όνειρο, να γίνει αστροναύτης. Ε ναι, λοιπόν, σαν παιδί κι εκείνος είχε μια φιλοδοξία, τι θες τώρα; Επίσης, αν η πανσέληνος γίνεται στο ζώδιό του ή στο απέναντι ή στο τετράγωνο μπορεί να του τη βαρέσει, αλλά έτσι κι αλλιώς πάντα βρίσκει μια αφορμή να ζοχαδιαστεί. Οπότε κι εσύ, πριν τον καταφάνε τα κουνούπια και συγχυστεί, μάζεψέ τον σε προστατευμένο χώρο, για να περισώσεις ό,τι προλαβαίνεις από την ερωτική έκβαση της βραδιάς. Ευτυχώς που όσο εύκολα χαλιέται, τόσο γρήγορα του περνάει.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ταύρος γίνεται πολύ ρομαντικός, αν έχει ικανοποιήσει τα υπόλοιπα βασικά του ένστικτα, πλην του ευκόλως εννοούμενου, με το οποίο σκοπεύει να ασχοληθεί εντός ολίγου. Αλλιώς, η πανσέληνος θα του θυμίζει κεφάλι τυρί, και τι ωραίο θα ήταν τώρα ένα σαγανάκι. Με την προϋπόθεση πάντως ότι θα τον έχεις ταΐσει, μπορεί πραγματικά να σε ξετρελάνει με τα ερωτόλογα και τις χειρονομίες του, εκστασιασμένος από την ομορφιά της στιγμής. Να κάθεστε και κάπου μαλακά, όμως, εντάξει; Στα βραχάκια είναι σκληρά και ξενερώνει, επίσης, αν του μπαίνουν άμμοι στο εσώρουχο. Όχι, μωρέ, δεν είναι μυστήριος. Απλώς λίγο καλομαθημένος.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Ο Δίδυμος είναι ικανός να κάνει ή να πει οτιδήποτε, για να πάει κόντρα στο γενικότερο mood της στιγμής, οπότε αν δει ότι έχεις διάθεση να ρομαντζάρεις, θα αρχίσει να σου αναλύει τις θεωρίες που λένε ότι ο άνθρωπος δεν έφτασε ποτέ στη Σελήνη και ήταν σκηνοθετημένο. Για να μη σου πει και το άλλο, ότι πιθανόν το φεγγάρι είναι κούφιο κι έχει μέσα πράσινα ανθρωπάκια. Αν πάλι σε δει σε φάση «δεν πάμε για κανένα ουζάκι, λέω εγώ;», θα αρχίσει να σου προσάπτει ότι είσαι άτομο αλλοτριωμένο, και κοίτα ρε κάτι αναίσθητους, που δεν συγκινούνται από τόση ομορφιά.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Ο Καρκίνος λατρεύει να βλέπει την αγαπημένη του Σελήνη στις δόξες της. Είναι αυτό που λένε «Φεγγάρι, μάγια του ’κανες». (Ωραίο τραγούδι, παρεμπιπτόντως, και λέει και σε ένα στίχο κάτι και για τη μανούλα του.) Κάτω από το φως του, θα ξυπνήσει μέσα του ο ερωτευμένος, ψυχικά και σαρκικά, και θα σε περιβάλει με τρυφερότητες που, άμα είσαι της ρομαντικής σχολής, θα σε κάνουν να νιώσεις δικαιωμένος για την επιλογή σου να μπλέξεις μαζί του. Αν πάλι δεν είσαι, μη διανοηθείς να τον πικράνεις πάνω ή σωστότερα κάτω από την πανσέληνο, γιατί ειδικά αυτό δεν θα σου το συγχωρήσει.

ΛΕΩΝ: Το ολόγιομο φεγγάρι ανταγωνίζεται ευθέως τον Λέοντα για το μονοπώλιο της προσοχής. Τι στην ευχή, μόνο ένας δικαιούται να λάμπει, δηλαδή αυτός (άντε δύο, μαζί και με τον ήλιο). Αλλά κάνει τα στραβά μάτια, πρώτον γιατί είναι μόνο μια φορά το μήνα και δεύτερον, γιατί διαπίστωσε ότι φαίνεται αρκετά ωραίος και στο σεληνόφως. Και κουτσά-στραβά τα καταφέρνει, παρόλο που δεν έχει την ικανότητα του βιο-φωσφορισμού, σαν κάτι ψάρια που διάβαζε (μα τι αδικία κι αυτή). Μήπως να ανάψετε και κανένα κεράκι, καλύτερα; Ή και το φως μωρέ, εντάξει, αρκετά χαζέψατε το φεγγάρι. Τώρα θα κοιτάτε εκείνον!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Θα καθίσετε με τον Παρθένο στην ακρογιαλιά να θαυμάσετε την πανσέληνο; Ωραία. Α, δεν σου είπε και το άλλο: Κάπου διάβασε ότι η σκόνη στο φεγγάρι είναι δηλητηριασμένη. Αλήθεια, το είπαν από τη ΝΑΣΑ. Μπλιαχ! Ευτυχώς που είναι μακριά, γιατί θα αρρωσταίναμε. Ξέρεις βέβαια ότι αρρωσταίνεις και από την άμμο, αν κάτσεις χωρίς να έχεις στρώσει κάτι επάνω. Άλλα και μέσα στο νερό έχει διαβάσει ότι δεν είναι και τόσο υγιεινό. Ποιο; Αυτό ακριβώς που είχες στο μυαλό σου, έλα τώρα... Το είχες αλλά σου έφυγε; Σιγά μη μας πεις ότι σου φταίει ο Παρθένος που ξενέρωσες…

ΖΥΓΟΣ: Ποιος μπορεί να ζήσει έναν έρωτα πιο ρομαντικά από τον Ζυγό; Κι όταν μάλιστα η αγάπη του θα λουστεί στο φεγγαρόφωτο; Ρομαντισμός, φυσικά, αλλά και υψηλού αισθητικού επιπέδου. Μια βραδιά με πανσέληνο θα μοιάζει με καλοκαιρινή πολιτιστική εκδήλωση «Κουλτούρα στα βραχάκια, 2015». Θα ενημερωθείς σε ότι φεγγαρίσιο κυκλοφόρησε από την αυγή του παγκόσμιου πολιτισμού. Θα περιλάβει τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» και μπορεί να καταλήξει και σε λαϊκό έντεχνο, τύπου «θα κόψω απόψε το φεγγάρι και θα σ’ το καρφώσω στα μαλλιά», έτσι που θα έκανες σατανικές σκέψεις να του το καρφώσεις εσύ στο λαρύγγι, μπας και σωπάσει λιγάκι!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Ο Σκορπιός είναι γεννημένος με ειδικό software γοητείας, το οποίο μάλιστα κάνει αυτόματες… ενημερώσεις στο φως του φεγγαριού. Με άλλα λόγια, αν μέχρι τότε του την είχες γλιτώσει, με μια βόλτα στην Πανσέληνο θα παραδοθείς αμαχητί. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μια από εκείνες τις νύχτες, που το άλλο πρωί θα τις θυμάσαι και θα αναρωτιόσουν αν όντως έγιναν όλα αυτά. Κι αν τον ρωτήσεις για επιβεβαίωση, εκείνος θα απαντήσει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ότι αυτό με τη Σελήνη που φαίνεται μόνο η μια της όψη και δεν ξέρεις τι είναι από πίσω, πολύ του τη δίνει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Οι φεγγαρόλουστες νύχτες ξυπνάνε το περιπετειώδες του Τοξότη, εις βάρος όλων των υπολοίπων, κι άντε να του το ξανακοιμήσεις. Ευκαιρία π.χ. για νυχτερινό μπάνιο, κι αν δεν τσιρίζεις άμα σε αγγίζουν μυστήρια πράγματα μέσα στο νερό, ίσως θα έχεις και το bonus ενός σεξουαλικού πλατσουρίσματος. Ή έστω, ας πάτε βόλτα στα βραχάκια. Έλα μωρέ που θα πέσετε και θα τσακιστείτε, αφού φέγγει. Το πολύ-πολύ, άναψε το κινητό σου για να βλέπεις. Αλλά μην περιμένεις ερωτική εξομολόγηση υπό το σεληνόφως, που έτσι κι αλλιώς από εκείνον δεν είναι να την περιμένεις, υπό οιοδήποτε φως ή σκοτάδι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Τον Αιγόκερω μπορεί να είχες χίλιους λόγους να τον ερωτευτείς, αλλά ο ρομαντισμός του μάλλον δεν συγκαταλεγόταν σε αυτούς. Οπότε τώρα μην παραπονιέσαι, αν εσύ θέλεις να χαζέψεις το φεγγαρόλουστο τοπίο και να του βάλεις ως υπότιτλους τα ερωτόλογα που θα ανταλλάξετε, ενώ εκείνος έχει άλλα στο μυαλό του. Στην καλύτερη, δηλαδή, θα σε χουφτώσει χωρίς τους υπότιτλους. Στις υπόλοιπες, θα δοκιμάσει εκείνο το application που έβαλε στο κινητό και δείχνει τα άστρα με τα ονοματεπώνυμά τους, θα στείλει φωτογραφία στο facebook και θα μετράει τα likes ή απλώς θα θέλει να πάτε μέσα, γιατί έχει υγρασία.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η γεμάτη Σελήνη ξυπνά μέσα στον Υδροχόο τις παγανιστικές καταβολές του και, αν δεν ήταν σοβαρός άνθρωπος, θα χόρευε στην ακρογιαλιά αναπέμποντας ύμνους στην Εκάτη, την Ιστάρ, την Ίσιδα και τις λοιπές σεληνιακές θεότητες, ανεξαρτήτως εποχής και εθνικότητας. Αλλά επειδή είναι τύπος πολιτισμένος μεν, επαναστάτης δε, θα ταρακουνήσει την υποκριτική μικροαστική ηθική με τον εντελώς πρωτότυπο τρόπο να κάνει σεξ στην αμμουδιά. Όχι εκεί, όμως, γιατί είναι μια παρέα με παιδάκια και θα σας κράξουνε, αντέστε πιο πέρα που έχει ησυχία, καθώς και μυτερά βραχάκια, αγκάθια και μια στροφή όπου θα σας λούζουν οι προβολείς όλων των διερχόμενων αυτοκινήτων.

ΙΧΘΥΕΣ: Ο γλυκούλης και ρομαντικούλης Ιχθύς την καταβρίσκει στο φως του φεγγαριού, που τον μαγεύει, όπως τα ψάρια που ανεβαίνουν στην επιφάνεια με την πανσέληνο. Ορίστε λοιπόν, σου προσφέρεται, ορθάνοιχτος σαν στρείδι για να πάρεις το μαργαριτάρι της καρδιάς του. Και περιμένει να συμπεριφερθείς αναλόγως και να ανταλλάξετε τρυφερά λογάκια και γούτσου-γούτσου. Κοίτα κι εσύ να σταθείς στο ύψος της περίστασης και μην αρχίσεις τα άνοστα αστειάκια του είδους «Τώρα με την πανσέληνο δεν είναι πού βγαίνουν οι λυκάνθρωποι; Μπου χαχα…». Γιατί ναι, τώρα είναι, και δεν θα ήθελες καθόλου να δεις μπροστά σου έναν να μεταμορφώνεται.

Πηγή: Astrologos.gr