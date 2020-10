Τεχνολογία - Επιστήμη

Σάμος - Χουλιάρας στον ΑΝΤ1: Έντονοι μετασεισμοί τα επόμενα 24ωρα

Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου δεν έκρυψε την οργή του για τους ελλιπείς ελέγχους σε παλαιά κτίρια.

Προειδοποίηση στους κατοίκους της Σάμου για την έντονη μετασεισμική δραστηριότητα που θα ακολουθήσει τα επόμενα 24ωρα, απηύθυνε μέσω του ΑΝΤ1, ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Γεράσιμος Χουλιάρας.

Μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι”, ο κ. Χουλιάρας είπε πως ιδιαίτερα τα επόμενα δύο 24ωρα θα πρέπει οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί, ενώ εξέφρασε τη θλίψη του για τον χαμό των δύο νέων. «Δεν έπρεπε να χαθούν τόσο άδικα νέα παιδιά», δήλωσε.

Δεκάδες είναι οι μετασεισμοί που έχουν σημειωθεί μετά τα 6,7 Ρίχτερ που συγκλόνισαν τη Σάμο το μεσημέρι της Παρασκευής. Ο μεγαλύτερος που καταγράφηκε είχε μέγεθος 4,8 Ρίχτερ.

Ο Γεράσιμος Χουλιάρας δεν έκρυψε την οργή του για τον κίνδυνο που ελλοχεύει σε παλαιά κτίρια, τα οποία είτε δεν έχουν ελεγχθεί είτε δεν έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα.

