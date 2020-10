Αθλητικά

Γκραν Πρι Ίμολα: ο Μπότας στην pole position

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι πιλότοι συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα.

Ο Φινλανδός Βάλτερι Μπότας (Mercedes) πήρε την «pole position» για το γκραν πρι της Εμίλια Ρομάνια στην πίστα της Ίμολα στην Ιταλία, μετά την διεξαγωγή των κατατακτήριων δοκιμαστικών που έγιναν σήμερα.

Από την πρώτη γραμμή εκκίνησης θα εκκινήσει αύριο τον αγώνα και ο ομόσταυλός του στη (Mercedes) Βρετανός Λιούις Χάμιλτον, ενώ στη δεύτερη γραμμή θα πάρουν θέση ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν ((Red Bull) και ο Γάλλος Πιέρ Γκασλί ((AlphaTauri)

Τα αποτελέσματα στα σημερινά δοκιμαστικά

1. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 1:13.609

2. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Mercedes) 1:13.706

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull-Honda) 1:14.176

4. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri-Honda) 1:14.502

5. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 1:14.520

6. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull-Honda) 1:14.572

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 1:14.616

8. Ντανίλ Κβιατ (Ρωσία/AlphaTauri-Honda) 1:14.696