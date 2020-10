Αθλητικά

Ο Βόλος έσωσε… την παρτίδα στο θεσσαλικό ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΑΕΛ προηγήθηκε, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν παίζοντας με δέκα και τελείωσαν το παιχνίδι με εννέα παίκτες!

Ισόπαλο 1-1 έληξε το θεσσαλικό ντέρμπι μεταξύ ΝΠΣ Βόλου και ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική της Super League. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο αλλά ο Βόλος κατάφερε να ισοφαρίσει παίζοντας με δέκα παίκτες και να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας, ενώ ολοκλήρωσε τον αγώνα με εννέα παίκτες.

Ο αγώνας ξεκίνησε δυνατά και για τις δύο ομάδες με εκατέρωθεν ευκαιρίες στο πρώτο ημίωρο, ενώ ο ρυθμός στη συνέχεια έπεσε. Στο 38΄ ακυρώθηκε, με την εξέταση του VAR, ως οφσάιντ τέρμα του Μιλοσάβλιεβιτς.

Στο 49΄ο Γκαραβέλης έκανε το λάθος και «βρήκε» τον Πινακά, ο οποίος ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Μήτογλου. Το πέναλτι το εκτέλεσε ο Πινακάς που στο 51' έκανε το 1-0 για την ΑΕΛ. Παράλληλα οι γηπεδούχοι έμειναν για το υπόλοιπο του αγώνα με δέκα παίκτες.

Στο 61΄ είχαμε μια καλή ευκαιρία για τον Βόλο, όταν ο Ντεντάκης σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά ο Νάγκι έδιωξε. Στο 83' όμως ο Βόλος, με δέκα παίκτες, έφθασε στην ισοφάριση με πλασέ του Δουβίκα μέσα από την περιοχή έπειτα από κεφαλιά πάσα του Ουάρντα.

Το ματς είχε δραματική εξέλιξη, αφού στο 85' ο διαιτητής έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Ριένστρα και οι γηπεδούχοι συνέχισαν με 9 παίκτες.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος

Κίτρινες κάρτες: Ντεντάκης, Μπαριέντος / Μιλοσάβλιεβιτς, Μιχαήλ, Μπέρτος

Κόκκινες κάρτες: 49΄ Μήτογλου (2 κίτρινες), 85΄ Ριένστρα

Βόλος (Λόπεθ): Γκαραβέλης, Φερράρι, Ντεντάκης (69΄ Γκουαροτσένα), Μήτογλου, Σάντσες, Ριένστρα, Μπαριέντος, Ουάρντα, Δουβίκας (88΄ Κιάκος), Περέα (46΄ Τσοκάνης), Μαρτίνες (69΄ Μπαρτόλο, 88΄ Δημόπουλος).

ΑΕΛ (Γρηγορίου): Νάγκι, Ηλιάδης (89΄ Κωστή), Μιχαήλ, Σπαρβ, Φίλιπ, Μπέρτος, Μιλοσάβλιεβιτς, Πλατέλλας (63΄ Ντουρμισάι), Μούζεκ, Πινακάς, Νικολιάς (63΄ Σεσέροβιτς)