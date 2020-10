Αθλητικά

Σπουδαία νίκη του ΠΑΣ στο Περιστέρι

Δεύτερο «τρίποντο» στο πρωτάθλημα για τον «Άγιαξ της Ηπείρου».

Με σπουδαία νίκη του ΠΑΣ Γιάννινα ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τον Ατρόμητο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου για την 7η ημέρα της Super League. Οι Ηπειρώτες κατάφεραν να φθάσουν στη νίκη με 2-0 και να βελτιώσουν τη θέση τους στην κατάταξη με το δεύτερο εφετινό «τρίποντο», ενώ οι γηπεδούχοι αιφνιδιάστηκαν και δεν κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα.

Η ομάδα του Κάναντι με την έναρξη του αγώνα δημιούργησε την πρώτη καλή ευκαιρία της, αφού στο 1ο λεπτό, το δυνατό σουτ του Μανούσου έξω απο την περιοχή βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη.

Στο 34' οι Περιστεριώτες είχαν μια ακόμη καλή φάση να προηγηθούν, με τον Γκαλβάο να πασάρει στον Μπουσουλάτζιτς, που γύρισε τη μπάλα για τον Κωτσόπουλο, ο Κάργας μπήκε στην πορεία της, αλλά ο Χουτεσιώτης δεν αιφνιδιάστηκε και απομάκρυνε.

Ακολούθησε στο 37΄ το τέρμα του ΠΑΣ, όταν ο Σάλιακας πάσαρε στον επερχόμενο Παμλίδη, ο οποίος έκοψε την μπάλα από τα δεξιά για τον Ελευθεριάδη, που με πλασέ από κοντά άνοιξε το σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν στο 44΄ μία ακόμη καλή ευκαιρία να κάνουν δύο τα τέρματά τους, όταν σε σουτ του Σάλιακα, ο Γιαννιώτης επενέβη κι έδιωξε σε κόρνερ!

Στην επανάληψη ο ΠΑΣ κράτησε μακριά από την εστία του παίκτες του Ατρομήτου κι έτσι στο 70' κατάφερε να κάνει δύο τα τέρματά του με σουτ του Κάργα έξω από την περιοχή, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη της ομάδας του.

Διαιτητής: Ευστάθιος Γκορτσίλας

Κίτρινες κάρτες: Μπουσούλατζιτς, Μάτιτς, Τομάσεβιτς / Καρτάλης, Κάργας, Λεό

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ατρόμητος (Κάναντι): Γιαννιώτης, Στρούγγης (46΄ Τομάσεβιτς), Γούτας, Ρισβάνης, Κιβρακίδης, Χαρίσης (46΄ Σάλομον), Μπουσούλατζιτς (69΄ Ούμπιδες), Γκαλβάο, Χριστοδουλόπουλος (76΄ Γιακουμάκης), Μανούσος, Κωτσόπουλος (64΄ Μάτιτς).

ΠΑΣ Γιάννινα (Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Σάλιακας (90΄ Λιάσος), Κάργας, Παντελάκης, Πίρσμαν, Εραμούσπε, Καρτάλης (73΄ Μπρένερ), Ντομίνγκεθ, Ελευθεριάδης (46΄ Λώλης), Παμλίδης (83΄ Οικονομόπουλος), Λεό.