Ζώδια: Προβλέψεις για τον Νοέμβριο

Τι φέρνει σε όλα τα ζώδια ο νέος μήνας. Πανσέληνος και νέα Σελήνη χωρίζουν τον Νοέμβρη σε δύο διαφορετικές περιόδους. Διαβάστε αναλυτικά.

Ο τελευταίος μήνας του φθινοπώρου είναι γεμάτος εκπλήξεις που έχουν άρωμα παρελθόντος γιατί αυτά που δεν επεξεργαστήκαμε σωστά έρχονται να μας ζητήσουν εξηγήσεις...

Θα πρέπει να απολογηθούμε στον εαυτό μας κυρίως γιατί προσπαθήσαμε να κρύψουμε κάτι που νιώθουμε και αυτό είναι που χρειάζεται τώρα να βγει στην επιφάνεια για να μας απελευθερώσει! Από τι; Από το συναίσθημα, που αυτή τη φορά δεν υπάρχει λόγος να μην το εκδηλώσουμε και να το καταπιέσουμε!

Ανάδρομος Ερμής λοιπόν στον Σκορπιό μέχρι τις 20 του μήνα και τι άλλο να φέρει εκτός από αναθεωρήσεις και πισωγυρίσματα αλλά να τα κάνουμε μόνο όταν τα κρίνουμε απαραίτητα και ξέρουμε ότι αυτό θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα!

Ο Άρης μέχρι τις 19 του μήνα στο Ζυγό δεν είναι και στα καλύτερά του αφού δεν μπορεί να κινηθεί και να εκδηλωθεί. Είναι σα να καθηλώνεται και να μην μπορεί να δείξει ούτε τις προθέσεις του ούτε να τις διεκδικήσει αλλά κυρίως να μην μπορεί να κυνηγήσει αυτό που θέλει γιατί κάτι τον κρατάει πίσω, όχι όμως γιατί το θέλει αλλά γιατί κρίνει ότι δε θα βρει ανταπόκριση. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι σε συντροφικό επίπεδο θα ανασύρει θέματα που υπήρχαν ή ήρθαν στην επιφάνεια τον Ιούλιο αφού από αυτή τη θέση ενεργοποιεί τις εκλείψεις του Ιουλίου και αν δεν εξαντλήσαμε τα θέματα και απλώς τα κουκουλώσαμε τότε τώρα θα τα δούμε ξανά μπροστά μας!

Από τις 20 του μήνα και μετά όμως θα δούμε έναν Άρη ισχυρό στον Σκορπιό που σκοπό έχει να μας κάνει και απρόβλεπτους και να μας φορτίσει με δύναμη για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυτό που μας ανήκει και τώρα θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε!

Η Αφροδίτη από τον Τοξότη μέχρι τις 26 του μήνα είναι πολύ δυνατή και μπορεί να μας κάνει κοινωνικούς, πολύ φιλικούς και αρκετά αισιόδοξους δείγμα ότι το κατώφλι του χειμώνα μπορεί να φιλοξενήσει και ωραίους έρωτες γεμάτους υποσχέσεις! Ακόμη και αν δεν είναι τόσο σταθεροί όσο θα θέλαμε τουλάχιστον μας γεμίζουν με χαρά και ευχάριστες στιγμές. Είναι στο χέρι μας να τους κρατήσουμε στη ζωή μας όσο περισσότερο μπορούμε και να τους απολαύσουμε!

Τα φεγγάρια του μήνα

Πανσέληνος: Πραγματοποιείται στις 12/11 στο ζώδιο του Ταύρου και μας κάνει να αισθανόμαστε ότι αυτό που μας ανήκει το θέλουμε περισσότερο δικό μας γιατί έτσι νιώθουμε πιο ασφαλείς και γιατί με αυτό τον τρόπο μπορούμε να νιώσουμε περισσότερα συναισθήματα και να τα δείξουμε, πράγμα που σημαίνει ότι θα τα πάρουμε και πίσω με έναν τρόπο, ίσως όχι στον ίδιο βαθμό αλλά θα μπορέσουμε να ξεκουμπώσουμε τους αποδέκτες τους!

Νέα Σελήνη: Πραγματοποιείται στις 26/11 στο ζώδιο του Τοξότη, μας κάνει περισσότερο κοινωνικούς, σκεπτικούς και μας ωθεί σε νέους στόχους κοινώς μας καλεί να βγούμε από το καβούκι μας και να αναζητήσουμε αυτό που θέλουμε χωρίς όρια και χωρίς περιορισμούς κάτι που θα μας κάνει να βλέπουμε και πιο μακριά και κυρίως να σκεφτόμαστε πιο ανοιχτόμυαλα όλα τα θέματα που έχουμε να διαχειριστούμε ώστε να βρούμε και πρωτότυπες λύσεις!

Πηγή: Astrologos.gr