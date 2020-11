Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: 70χρονος ανασύρθηκε ζωντανός από τα ερείπια (βίντεο)

Αναπτερώθηκαν οι ελπίδες των συγγενών που αγωνιούν για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Μεγαλώνει ο απολογισμός των θυμάτων.

Ένας 70χρονος ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής από τα ερείπια κτιρίου που είχε ισοπεδωθεί στην δυτική Τουρκία, αφού παρέμεινε παγιδευμένος για 33 ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Αιγαίο την Παρασκευή.

O Αχμέτ Τζιτίμ ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του κτιριακού συγκροτήματος “Riza Bey”, ένα από τα 20 κατοικημένα κτίρια που κατέρρευσαν εξαιτίας του ισχυρού σεισμού.

Η τουρκική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (AFAD) ανακοίνωσε πως τα θύματα του Εγκέλαδου ανέρχονται πλέον σε 49, ενώ 896 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Μέχρι τις 8.30 το πρωί (ώρα Ελλάδος), συνολικά 850 μετασεισμοί είχαν γίνει αισθητοί στην Τουρκία, με τους 40 από αυτούς να είναι μεγαλύτεροι των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

682 άνθρωποι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία, ενώ 214 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.