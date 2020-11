Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Σελήνη μπαίνει σήμερα στους Διδύμους, η επικοινωνία ξεμπλοκάρει και τα μηνύματα αρχίζουν να βρίσκουν επιτέλους τους παραλήπτες τους.

ΚΡΙΟΣ: Άκρως επικοινωνιακή και έντονη προβλέπεται η μέρα σας σήμερα, καθώς δεν έχετε καμία διάθεση να μείνετε μόνοι. Οι συναντήσεις, οι μετακινήσεις και οτιδήποτε έχει έντονη ροή κίνησης και επικοινωνίας, σας ελκύουν, δίνοντας μια διαρκή ευχάριστη νότα στη σημερινή μέρα. Στα ερωτικά σας, τα απροσδόκητα μπορεί να έχουν κάτι ονειρικό.

ΤΑΥΡΟΣ: Η μέρα προβλέπεται αρκετά ευνοϊκή για τα οικονομικά σας. Χρήματα που ίσως περιμένατε από την εργασία σας, δεν αποκλείεται να σας εκπλήξουν ευχάριστα σήμερα με τον ερχομό τους. Αυτό έχει τη δύναμη να φτιάξει λιγάκι ίσως τη διάθεσή σας, αφού τα συναισθηματικά σας… δεν σας χαμογελάνε.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Με τη Σελήνη σήμερα στο δικό σας ζώδιο, μπορείτε να νοιώσετε πάρα πολύ όμορφα, καθώς όλα γύρω σας κινούνται με τους έντονους ρυθμούς που τόσο πολύ αγαπάτε! Με τα προσωπικά σας θέματα μπορείτε να ασχοληθείτε σήμερα, που η μέρα δεν έχει καμία διάθεση να σας δυσκολέψει. Στα ερωτικά σας, το ενδιαφέρον σας παραμένει αμείωτο και ανταμείβεται με τον καλύτερο τρόπο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αν σήμερα έχετε προγραμματίσει κάποια συνάντηση ή κάποια συμφωνία που θα θέλατε για τους δικούς σας λόγους να μείνει μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα του κοινωνικού σας περίγυρου, προφανώς επιλέξατε την κατάλληλη μέρα. Σήμερα, επίσης, θα μπορούσατε με τρόπο κάπως αφανή να λύσετε παρεξηγήσεις που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της οικογένειας.

ΛΕΩΝ: Αν νοιώθετε ότι οι ενδοοικογενειακές καταστάσεις σας πιέζουν γενικότερα τις μέρες αυτές, μη διστάσετε σήμερα να συζητήσετε και να ζητήσετε τις απόψεις των αγαπημένων σας φίλων. Κάποιες φορές τα πράγματα είναι τόσο φανερά, μα μόνο εμείς δεν μπορούμε να τα δούμε. Στα ερωτικά σας, σκεφτείτε περισσότερο πριν εκφράσετε τις οποιεσδήποτε αποφάσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η σημερινή μέρα είναι αρκετά βοηθητική αν θέλετε να συζητήσετε θέματα που αφορούν την επαγγελματική σας σταδιοδρομία ή αν θέλετε να κλείσετε κάποια συμφωνία που θα απογειώσει τόσο την καριέρα σας, όσο και τα οικονομικά σας. Στα ερωτικά σας, πολλά θέλετε, αλλά ακόμα δεν ήρθε η κατάλληλη στιγμή.

ΖΥΓΟΣ: Η ανάγκη σας να βρίσκεστε σε συναισθηματική αρμονία είναι σήμερα αισθητή περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Η μέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για κάθε σας επιδίωξη, αφού τίποτα και κανείς δεν μπορεί να σας αντισταθεί. Έχετε την τάση να ομορφαίνετε το περιβάλλον γύρω σας και αυτό να αντικατοπτρίζεται πάνω σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα κρυφά σας συναρπάζουν και επιμένετε να κρατάτε μακριά από τα μάτια όλων τα ερωτικά σας, έως ότου οι δοκιμασίες και τα τεστ σας προς το άτομο που σας ενδιαφέρει, δικαιώσουν την επιλογή σας. Στην εμμονή σας πολλές φορές να γίνουν όλα όπως εσείς θέλετε, κινδυνεύετε να πιαστείτε στα δίχτυα που μόνοι σας απλώνετε. Τα παραμύθια είναι όμορφα, αλλά δυστυχώς κρατάνε για λίγο.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Άκρως επικοινωνιακή προβλέπεται για σας η μέρα σήμερα, καθώς σας φέρνει σε επαφή με ανθρώπους που κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον σας, είτε αυτοί είναι φίλοι είτε είναι συνεργάτες. Κάποιες συζητήσεις που εδώ και καιρό σχεδιάζατε να κάνετε, θα δείτε σήμερα να έρχονται χωρίς ιδιαίτερο κόπο στο προσκήνιο. Καλό θα ήταν να εκφράσετε με κάθε ειλικρίνεια τις απόψεις σας και θα δείτε πως θα δικαιωθείτε.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η εργασία είναι για σας ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής σας και δεν διστάζετε να αφιερώσετε αρκετό από τον χρόνο σας για αυτή. Και σήμερα η διάθεση της μέρας σας παροτρύνει να απασχοληθείτε με αυτή την αγαπημένη σας ενασχόληση. Στις επικοινωνιακές σας συναντήσεις, όμως, καλό θα ήταν να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς κάτι απατηλό υπάρχει στην ατμόσφαιρα, που θα χρειαστεί διευκρινίσεις.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τον οίκο των ερωτικών σας φωτίζει η Σελήνη σήμερα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα συναισθηματικά σας. Εκεί σίγουρα δεν βλέπετε να πραγματοποιούνται με ευκολία αυτά που επιθυμείτε. Υπάρχει όντως μια στασιμότητα σήμερα, μα μην πτοήστε, γιατί πολύ σύντομα όλα θα πάρουν τον δρόμο που τους αξίζει.

ΙΧΘΥΕΣ: Η επικοινωνιακή διάθεση της ημέρας σας φέρνει σε επαφή με τα αγαπημένα πρόσωπα της οικογένειας, που ομολογουμένως χρειάζονται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά τις πολύτιμες απόψεις και συμβουλές σας. Καλό θα ήταν σήμερα όσο και αν τα ερωτικά σας, και δικαίως, απορροφούν όλο το ενδιαφέρον σας, να μην αρνηθείτε να προσφέρετε την βοήθειά σας.

Πηγή: Astrologos.gr