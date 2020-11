Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σισέ: είμαστε έτοιμοι για την υπέρβαση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο στην Αγγλία, την Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε σήμερα για την Αγγλία, όπου αύριο θα παίξει κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» πέταξε σήμερα το πρωί για το Μάντσεστερ, με τον Παπέ Σισέ να δηλώνει πως η ομάδα του Πειραιά μπορεί να παλέψει για την υπέρβαση απέναντι στους «πολίτες».

«Στο επίπεδο αυτό όλα τα ματς είναι δύσκολα, όλες οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο δύσκολα ματς, αλλά θα προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλες αυτές οι ομάδες είναι πολύ σημαντικές και μεγάλες όπως και ο Ολυμπιακός» τόνισε ο Σενεγαλέζος σέντερ μπακ και συμπλήρωσε, «Εγώ είμαι έτοιμος να παίξω, νιώθω καλά».

Η αποστολή του Ολυμπιακού ταξίδεψε στην Αγγλία και αποτελείται από τους: Σα, Τζολάκη, Καραργύρη, Ντρέγκερ, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Παπαδόπουλο, Χολέμπας, Βινάγκρε, Σουρλή, Ανδρούτσο, Εμβιλά, Πέπε, Καμαρά, Μπουχαλάκη, Βαλμπουενά, Μασούρα, Μπρούμα, Σουντανί, Ραντζέλοβιτς, Χασάν και Ελ Αραμπί.