Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλείνουν τα Λύκεια και εξετάζεται αν το ίδιο θα γίνει και με τα Γυμνάσια.

«Τα νέα περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό των νέων κρουσμάτων κορονοϊού που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα προβλέπουν απαγόρευση κυκλοφορίας από τις εννέα το βράδυ», δήλωσε η Ιταλίδα υφυπουργός Εργασίας Φραντσέσκα Πουλίζι στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia.

«Δυστυχώς θα πρέπει να υιοθετήσουμε την τηλε-εκπαίδευση για όλα τα λύκεια και τις ώρες αυτές εξετάζουμε το αν πρέπει να γίνει το ίδιο και με τους μαθητές των γυμνασίων», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στο εσωτερικό της κυβέρνησης Κόντε υπερισχύει η άποψη ότι θα πρέπει να επιβληθούν ενιαίοι περιορισμοί σε όλη τη χώρα, με δυνατότητα για τους διάφορους περιφερειάρχες να εγκρίνουν ακόμη αυστηρότερα μέτρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, στις περιοχές με υψηλότερο δείκτη μετάδοσης του ιού, η τοπική αυτοδιοίκηση, με την σύμφωνη γνώμη της κυβέρνησης, μπορεί να αποφασίσει και το ολικό κλείσιμο των καφέ-μπαρ, εστιατορίων, κουρείων και κομμωτηρίων.