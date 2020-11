Πολιτισμός

Διαδικτυακό το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2020

Με ποιον τρόπο μπορούν οι σινεφίλ να παρακολουθήσουν τις ταινίες.

Διαδικτυακά πραγματοποιείται έως τις 15 Νοεμβρίου το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με σύνθημα «Σινεμά με κάθε τρόπο» και 177 ταινίες επιστημονικής φαντασίας που «ερμηνεύουν» όσα ζούμε σήμερα, πρωτοπόρες ευρωπαϊκές φωνές, ανεξάρτητο σινεμά από όλο τον κόσμο, την πρόσφατη ελληνική παραγωγή, αλλά και κλασικές αγαπημένες κωμωδίες.

«Ό,τι κι αν συμβεί, το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα γίνει. Πρόκειται για έναν δυναμικό και ανθεκτικό θεσμό», σημειώνει η γενική διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Ελίζ Ζαλαντό, παρομοιάζοντας την καθημερινότητα που έχει «επιβάλλει» η πανδημία με σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

«Ό,τι θεωρούσαμε δεδομένο μέχρι πριν από μερικούς μήνες δεν ισχύει», επισημαίνει στο -αντί συνέντευξης Τύπου- βίντεο του φετινού ΦΚΘ ο διευθυντής του, Ορέστης Ανδρεαδάκης, προσθέτοντας ότι «το Σινεμά με κάθε τρόπο είναι φέτος ένας τρόπος αγάπης και κατανόησης, ένας τρόπος να θέσουμε κι εμείς μερικούς κανόνες πάνω από τους κανόνες που μας επιβάλλει ο νέος κορονοϊός, ένας τρόπος αντίδρασης στον αντεστραμμένο κόσμο που μπήκαμε».

Η αυλαία του 61ου ΦΚΘ θα ανοίξει την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 με το «Ταξίδι της Φάλαινας» του Φίλιπ Γιούργιεφ και θα πέσει την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020, με την προβολή της ταινίας «Δεν θα ξαναχιονίσει» των Μαουγκοζάτα Σιμόφσκα και Μίχαου Ένγκλερτ. Θα προβληθούν 18 μεγάλου μήκους και 21 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες: 15 ταινίες σε πρώτη προβολή, 3 ταινίες που έχουν ήδη κάνει πρεμιέρα στην ενότητα «Μια δεύτερη ματιά» και 2 κλασικές αγαπημένες ταινίες, καθολικά προσβάσιμες στις διαδικτυακές προβολές τους. Θα προβληθούν επίσης, οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες από το πρόσφατο 43ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Διεθνές πρόγραμμα

Το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει το 61ο ΦΚΘ τις 12 ταινίες του Διεθνούς Διαγωνιστικού είναι η «Οικειότητα: Μια Σύγχρονη Τυραννία», εμπνευσμένη από το βιβλίο του Αμερικανού κοινωνιολόγου Ρίτσαρντ Σέννετ, «Η τυραννία της οικειότητας»(εκδόσεις Νεφέλη). Στο τμήμα συμμετέχουν και τρεις ελληνικές ταινίες. Πρόκειται για τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου, το «Kala Azar» της Τζάνις Ραφαηλίδου και το «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη.

Το διαγωνιστικό τμήμα «Ψ» περιλαμβάνει 10 ταινίες, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές. Πρόκειται για τις ταινίες «Daniel '16» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «All the Pretty Little Horses» του Μιχάλη Κωνσταντάτου και «Πρόστιμο» του Φωκίωνα Μπόγρη. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν νέοι δημιουργοί από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Συνεχίζονται οι ενότητες Ανοιχτοί Ορίζοντες και Ματιές στα Βαλκάνια.

Αφιερώματα

«Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)» είναι ο τίτλος του μεγάλου αφιερώματος του φετινού ΦΚΘ με cult, αστείες, συναρπαστικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας. «Θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε την παρούσα κατάσταση», σημειώνει η Ελίζ Ζαλαντό. Το 61ο ΦΚΘ συστήνει ακόμη δύο κορυφαίες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά. Τη Νορβηγίδα Άνια Μπρέιεν, φίλη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αγαπημένη δημιουργό του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και πρωτοπόρο του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία και την Τσέχα Βέρα Χιτίλοβα (1929-2014), ανατρεπτική δημιουργό, μέλος του «τσέχικου νέου κύματος».

«Αγορά» με την Κάτια Γκουλιώνη

Δυναμικές δράσεις, βραβεία και συνεργασίες φιλοξενούνται φέτος στην Αγορά που θα πραγματοποιηθεί online. Με πρέσβειρα την ηθοποιό Κάτια Γκουλιώνη («Ευτυχία»), η «Αγορά» θα φέρει σε επαφή τους διεθνείς επαγγελματίες του χώρου με την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα. Η «Αγορά» του ΦΚΘ, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Creative Europe MEDIA» και στην οποία δίνονται βραβεία σε υπηρεσίες και χρηματικά έπαθλα, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί online από τις 6 έως τις 14 Νοεμβρίου 2020.

Εκθέσεις στον δημόσιο χώρο

Η έκθεση «Οικειότητα, μια σύγχρονη τυραννία», εμπνευσμένη από έργα του Διεθνούς Διαγωνιστικού, είχε σχεδιαστεί αρχικά στο MOMus - Πειραματικό Κέντρο Τεχνών (Αποθήκη Β1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Λόγω πανδημίας δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί, θα υπάρχουν ωστόσο αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες σε διάφορα σημεία της πόλης. Επίσης, 12 μεγάλες αναπαραστάσεις σε μουσαμάδες, θα εκτεθούν σε εξωτερικούς τοίχους κτιρίων της προβλήτας του λιμανιού. Στο λιμάνι θα εκτεθούν σε μπάνερς φωτογραφίες από τη βιντεοεγκατάσταση του Γιώργου Δρίβα, Γεγονότα Συντελεσμένου Μέλλοντος, όπως και τα έργα των 12 εικαστικών.

Στον ίδιο χώρο και συγκεκριμένα στον Πρώην Βρεφονηπιακό Σταθμό υπάρχει η εγκατάσταση «Τhe Glasshouse project» του visual artist και φωτογράφου, Νίκου Ράκκα και στην προβλήτα του λιμανιού, η οπτική εγκατάσταση που σχεδίασε αποκλειστικά για το 61ο ΦΚΘ η Όλγα Σφέτσα.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις ταινίες, είναι διαθέσιμα στο www.filmfestival.gr. Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Το online 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020 και του προγράμματος MEDIA.

Πολύτιμη είναι, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η στήριξη της ΕΡΤ, της COSMOTE TV Mεγάλου Xορηγού του Φεστιβάλ, της Alpha Bank χορηγού προσβασιμότητας, της Mastercard επίσημης κάρτας πληρωμών, της Aegean επίσημου αερομεταφορέα, και της Fischer χορηγού βραβείων κοινού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ