Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Σήμερα Τετάρτη η διάθεση μας επιμένει να περιστρέφεται γύρω από τα πλαίσια μιας κινητικότητας ίσως έντονης μα οπωσδήποτε ανάλαφρης.

ΚΡΙΟΣ: Η γνωστή βιασύνη που σας διακρίνει δεν σας αφήνει σχεδόν ποτέ σιωπηλούς. Δεν θα κρατούσατε σχεδόν ποτέ μια σκέψη ή μια άποψη στα στενά προσωπικά σας πλαίσια μιας που η ανάγκη σας να εκφράζεστε άμεσα σας προλαβαίνει πάντα. Σήμερα η μέρα ευνοεί μεν τις συζητήσεις αλλά καλά θα ήταν να διατηρήσετε ένα φίλτρο αντικειμενικότητας ώστε να μην δώσετε στις οποιεσδήποτε καταστάσεις ένα στοιχείο υπερβολής που κατά βάθος ούτε και εσείς οι ίδιοι δεν αποδέχεστε…

ΤΑΥΡΟΣ: Έχετε ανάγκη σήμερα να εκφραστείτε λέγοντας τις αλήθειες σας που προβάλουν ακριβώς τις αξίες που θέσατε οι ίδιοι στη ζωή σας. Πολλοί θα θέλανε να μπορούσανε να έχουν το δικό σας σταθερό οικοδόμημα μα ελάχιστοι έχουν την υπομονή και συνάμα την επιμονή σας. Θα ήταν ωφέλιμο για σας σήμερα να μοιραστείτε τη φιλοσοφία ζωής με ανθρώπους που έχετε έναν συναισθηματικό δεσμό και μπορούν να σας νοιώσουν. Για όλους τους άλλους τα λόγια σας θα είναι… απλά περιττά.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει αντιμέτωπους με ένα θέμα που πάντα σας απασχολεί ως προς τη διάθεση του χρόνου σας ανάμεσα στους φίλους σας και στον ερωτικό σας σύντροφο. Η αρμονία που επικρατεί σήμερα στη μέρα ευνοεί τα ερωτικά σας και θα ήταν πραγματικά ωφέλιμο να την εκμεταλλευτείτε για να λύσετε θέματα που υπάρχουν ως διαφωνίες ή να βρείτε μια κοινή γραμμή πορείας είτε μέσα από κοινές επιθυμίες είτε απλά ταξιδεύοντας νοερά και φιλοσοφώντας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Τα οικονομικά σας σίγουρα δεν είναι και στην καλύτερή τους κατάσταση και αυτό προφανώς σας αναστατώνει. Θα ήταν χρήσιμο για αυτή τη μέρα στις συζητήσεις που θα θέλατε να κάνετε με τα άτομα του στενού οικογενειακού σας περιβάλλοντος να μιλήσετε για όσα σας απασχολούν με ειλικρίνεια για να εισπράξετε τη στήριξη που χρειάζεστε. Στα ερωτικά σας προσέχετε αν αυτό που ζητάτε είναι ανάλογο με αυτό που δίνετε…

ΛΕΩΝ: Η ισχυρή σας προσωπικότητα σας φέρνει πάντα στο επίκεντρο της φιλικής σας συντροφιάς και εσείς απολαμβάνετε όσο τίποτε άλλο τις συζητήσεις με άτομα αγαπημένα που σας εκτιμούν και τα εκτιμάτε. Σήμερα είναι μια από τις μέρες που οι φίλοι σας θα σας δώσουν την ευκαιρία όχι απλώς να νοιώσετε ότι χαίρεστε και απολαμβάνετε την αγάπη και τον θαυμασμό που εισπράττετε αλλά και ότι η ζωή αξίζει για κάποιες τέτοιες ώρες. Στα αισθηματικά η ώρα της δικαίωσης δεν αργεί…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Η υπερβολή που δείχνετε με την επιμονή σας να είναι τα πάντα τόσο καλά τακτοποιημένα και οργανωμένα κάποιες φορές εξοργίζει τα άτομα της οικογένειας ή τους φίλους σας. Πάντα όμως εσάς σκέφτονται όλοι τους όταν τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Η σημερινή μέρα έχει τη διάθεση να τονίσει τις ικανότητές σας αυξάνοντας τη δημοφιλία σας. Όσο για τα ερωτικά σας ο αναβρασμός που επικρατεί σας αγχώνει…

ΖΥΓΟΣ : Οι καλοί σας τρόποι δεν θα σας άφηναν ποτέ να εκτεθείτε. Δεν θα μπορούσατε ούτε κατά λάθος να προσβάλετε ποτέ κανέναν και αν κάποιος έχει τη διάθεση να το κάνει προφανώς θα το υποβαθμίζατε αποφεύγοντας τον καυγά που όχι μόνο καταδικάζετε αλλά και απαξιείτε. Για την ασφάλειά σας καλό θα ήταν για σήμερα τουλάχιστον να ασχοληθείτε αποκλειστικά με τα ερωτικά σας που βρίσκονται… στα καλύτερα τους!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Όσο σκέφτεστε τα σχέδια σας τόσο αισθάνεστε ότι ήρθε η στιγμή να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. Γενικά η εποχή έχει πολλές αλλαγές και το παράδοξο σήμερα είναι ότι είστε έτοιμοι για βάλετε σε εφαρμογή τα όσα μελετάτε πολύ καιρό τώρα. Στα ερωτικά σας νοιώθετε πως βαδίζετε σε τεντωμένο σκοινί και δικαίως μιας και οι συνεχόμενες ανατροπές δεν σας έχουν αφήσει να νοιώσετε ακόμα καμιά σιγουριά και ασφάλεια. Τα πάντα για να συμβούν είναι θέμα χρόνου, αρκεί… να επιμείνετε.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η σημερινή μέρα σας δίνει μια ευκαιρία να επεκτείνετε τον κύκλο των κοινωνικών σας σχέσεων. Καινούριοι άνθρωποι έρχονται στον δρόμο σας φέρνοντας έναν αέρα ανανέωσης. Κάποιοι από αυτούς έχουν να σας πουν πολλά και χρήσιμα. Μέσα από τις συζητήσεις δεν αποκλείεται να εμφανιστεί μια νέα πρόταση συνεργασίας που ίσως θα ήταν ωφέλιμο να την εξετάσετε καλύτερα πριν ενθουσιαστείτε. Στα ερωτικά σας υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τώρα που μέσα σε όλα μπλέκεται και… το παρελθόν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Στις συζητήσεις που γίνονται σήμερα είστε προσηλωμένοι ψάχνοντας την ευκαιρία να επεκτείνετε την εργασιακή σας δράση. Παρόλο που στο πνεύμα των ημερών τα εργασιακά σας πρωτοστατούν καθώς όλη σας η προσοχή επικεντρώνεται πάνω τους, η σημερινή μέρα δεν έχει πολλές ελπίδες για να φέρει το αποτέλεσμα που επιθυμείτε μιας και τα απρόοπτα δεν αφήνουν το περιθώριο να φτάσετε στο σημείο που εσείς προσδοκάτε. Στα ερωτικά σας αν σας φαίνεται μάταιο να επιμείνετε… σκεφτείτε πως όταν ένα τρένο φεύγει πάντα έρχεται το επόμενο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Τίποτα και κανείς δεν είναι ικανός να σας περιορίσει όταν θέλετε να πετύχετε κάτι. Η σημερινή μέρα δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα στα ερωτικά σας έχει κάτι από το δικό σας αντισυμβατικό αέρα. Καλό θα ήταν εφόσον το έχετε ανάγκη, να ασχοληθείτε με θέματα που εξιτάρουν το δημιουργικό σας πνεύμα και παράλληλα σας γεμίζουν. Κάποιες ειδήσεις από άτομα που βρίσκονται μακριά σας ίσως δώσουν λύσεις σε προβλήματα που σας απασχολούσαν καιρό τώρα. Σε κάθε περίπτωση αφήστε τη μέρα να κυλήσει συλλαμβάνοντας όμως … τα μηνύματα της.

ΙΧΘΥΕΣ: Επικοινωνιακή και ξεκάθαρη χαρακτηρίζεται η σημερινή μέρα για σας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο η επικοινωνιακή σας ευχέρεια σήμερα είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος σας. Θα μπορούσατε όχι μόνο να συζητήσετε αλλά και δώσετε ένα ακριβές στίγμα των θέσεων και των απόψεών σας στους συνομιλητές σας. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση να μη δοθεί η λύση που περιμένατε, όμως στα ερωτικά σας η επικοινωνιακή σας διάθεση θα αποδειχθεί… χρυσός.

Πηγή: Astrologos.gr