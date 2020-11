Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: μάχη και για τη Γερουσία

Οι πιθανότητες των Δημοκρατικών για να κερδίσουν την πλειοψηφία στη Γερουσία μειώθηκαν δραστικά, καθώς το Δημοκρατικό Κόμμα δεν κατόρθωσε να ικανοποιήσει τις προεκλογικές προσδοκίες σε ένα μικρό αριθμό κρίσιμων πολιτειών σε παναμερικανικό επίπεδο.

Το ποιο από τα δύο κόμματα θα έχει την πλειοψηφία στη Γερουσία δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, καθώς η ανατροπή των αποτελεσμάτων σε ένα μικρό αριθμό πολιτειών θεωρείται ακόμη πιθανή, σχολιάζει το POLITICO.

Οι Δημοκρατικοί εισήλθαν στη χθεσινή εκλογική διαδικασία με τις καλύτερες προσδοκίες για τη διεκδίκηση της ανάκτησης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας στη Γερουσία, από τότε που την έχασαν, πριν από έξι χρόνια.

Τα αποτελέσματα –μέχρι τώρα- δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μία ξεκάθαρη δυναμική διατήρησης της πλειοψηφικής τους δύναμης. Στο μεταξύ, ο μεγάλος όγκος των επιστολικών ψήφων μπορεί να καθυστερήσει τη διαδικασία καταμέτρησής τους σε μερικές πολιτείες. Οι Ρεπουμπλικάνοι υπερασπίζουν την πλειοψηφία 53 έναντι 47 εδρών που διαθέτουν στη Γερουσία.

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών, δύο γερουσιαστές θεωρούνταν ευάλωτοι, ο Νταγκ Τζόουνς στην Αλαμπάμα και ο Γκάρι Πίτερς στο Μίσιγκαν. Αν μέχρι τέλους κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία, τα αποτελέσματα στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις της Τζόρτζια φαίνεται ότι θα είναι καθοριστικά για το αν ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία θα είναι ο Ρεπουμπλικάνος Μιτς Μακόνελ ή ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ.