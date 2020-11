Life

“Παρουσιάστε!”: τι θα δούμε Δευτέρα και Τρίτη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Το καλλιτεχνικό... παρελθόν που "ξυπνάει" στο στρατόπεδο φέρνει απρόσμενες εξελίξεις και άφθονο γέλιο για τους τηλεθεατές.

Ακόμη δύο επεισόδια γεμάτα από "φαρμακερές ατάκες" και γέλιο, υπόσχονται στους τηλεθεατές, οι συντελεστές της κωμκής σειράς "Παρουσιάστε!", πυο προβάλλεται στον ΑΝΤ1, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Δυτέρα 9 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 13

Η φήμη του στρατοπέδου είναι στα τάρταρα μετά το φιάσκο με τις κριτικές στο STRAVADIGO και ο Γούλας καλεί όλα τα στρατιωτικά περιοδικά της επικράτειας για φωτορεπορτάζ μήπως και αλλάξει την δημόσια εικόνα τους. Κανένας όμως δεν ενδιαφέρεται. Η τύχη τους αλλάζει όταν η Βαρκάρη μπαγλαρώνει έναν άγνωστο με κάμερα. Ο Αντώνης Αυγέρης ισχυρίζεται ότι είναι σκηνοθέτης που ψάχνει τοποθεσίες για την επόμενή ταινία του με θέμα τον ελληνικό στρατό. Οι διοικητές αρπάζουν την ευκαιρία και τον πείθουν να την γυρίσει στο δικό τους στρατόπεδο με πρωταγωνιστές τους ίδιους. Και ενώ όλοι θα περάσουν από δοκιμαστικό για έναν ρόλο στη ταινία, ο σκηνοθέτης έχει μάτια μόνο για τον Μέγα. Κάτι του θυμίζει. Και το «κινηματογραφικό» παρελθόν του δεκανέα επιστρέφει να τον στοιχειώσει. Την ίδια ώρα η Φραντζέσκα με τον Φίλη προσπαθούν να γυρίσουν ένα κακόγουστο διαφημιστικό για το μαγαζί, ενώ η Φραντζέσκα συνειδητοποιεί ότι έχει συναισθήματα για τον Καρυπίδη…

Τρίτη 10 Νοεμβρίου - Επεισόδιο 14

Τα γυρίσματα ξεκινούν και οι δύο διοικητές βρήκανε τον απόλυτο σταρ: τον Αλέξανδρο Μαροζά γνωστό σε εμάς ως Αλέξανδρο Μέγα. Εκείνος όμως παλιότερα ήταν το παιδί-θαύμα ταινιών καράτε με δολοφονικό κουντεπιέ και πολεμική κραυγή. Μόνο που τώρα η πολεμική κραυγή του μοιάζει με κοριτσίστικο ουρλιαχτό και ο Μέγας παθαίνει πατατράκ στα γυρίσματα και όλες οι κακές μνήμες από την άνοδο και την πτώση του Αλέξανδρου Μαροζά επιστρέφουν με μένος. Κι όσο εκείνος καταρρέει, οι διοικητές τσακώνονται για τον αντικαταστάτη πρωταγωνιστή της ταινίας. Ο Καρυπίδης και η Φραντζέσκα παίρνουν ρόλους. Τι συναισθήματα θα τους βγάλει το «κινηματογραφικό» τους ρομάντζο; Και ενώ τα περιπετειώδη γυρίσματα οδεύουν προς το τέλος, μια αποκάλυψη που αφορά τον σκηνοθέτη έρχεται να φέρει τα πάνω κάτω…





