“A Star Is Born”: o Έντι Βέντερ και οι… απρόσμενες συμβουλές στον Μπράντλεϊ Κούπερ

Ποιο "μυστικό" μοιράστηκαν οι δύο καλλιτέχνες για την... θέση της κιθάρας:

Για να κρατάει την κιθάρα με στιλ και να είναι πιστικός στο ρόλο του στην ταινία «A Star Is Born», ο Μπράντλεϊ Κούπερ πήρε μαθήματα από τον frontman των «Pearl Jam» Έντι Βέντερ.

«Περάσαμε μαζί μόνο δύο μέρες. Μου έκανε πολύ λίγες ερωτήσεις και του έδωσα συμβουλές όπως: "Να είσαι πάντα σίγουρος ότι η κιθάρα καλύπτει συνεχώς τα γεννητικά σου όργανα"» είπε ο Έντι στο «The Howard Stern Show» του SiriusXM.

Μάλιστα ο Βέντερ έδωσε και εξηγήσεις για τη συμβουλή του αυτή.

«Νομίζω, ότι μερικές φορές, όταν η κιθάρα ανεβαίνει λίγο πιο πάνω μοιάζει με σαλιάρα», είπε.

Ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι η απόδοση του Κούπερ ήταν μία ευχάριστη έκπληξη στον τρόπο με τον οποίο κρατούσε και έπαιξε την κιθάρα.

«Στο δρόμο, σκεφτόμουν όλους τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσα να τον απογοητεύσω», είπε. «Ήμουν λίγο νευρικός, αλλά σας λέω όταν τον είδα ήταν φοβερός». Μάλιστα πρόσθεσε ότι όταν το σκέφτεται του έρχονται ρίγη.