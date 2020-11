Πολιτισμός

Όσκαρ: Τα "Μήλα" του Χρήστου Νίκου είναι η επίσημη ελληνική συμμετοχή

Η Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού επέλεξε κατά πλειοψηφία τη συγκεκριμένη ταινία.

H ταινία «Μήλα» του Χρήστου Νίκου θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις διαδικασίες της 93ης διοργάνωσης των Οσκαρ, διεκδικώντας το βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.

Η Επιτροπή του υπουργείου Πολιτισμού επέλεξε κατά πλειοψηφία τη συγκεκριμένη ταινία «για την καλή φωτογραφία, την οικουμενικότητα και την επικαιρότητα του θέματος που τη διακρίνει».

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού θα μεριμνήσει για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 93η διοργάνωση των Βραβείων OSCAR, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ.