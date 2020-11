Παράξενα

Γιαγιά ράπερ “καίει καρδιές” (βίντεο)

Μία διαφορετική γιαγιά που βγάζει τα προς το ζην με έναν πρωτότυπο για την ηλικία της τρόπο.

Σε πρώτη θέα η 69χρονη είναι μια γιαγιά σαν όλες τις άλλες, με τη ζακέτα και τα χοντρά γυαλιά της, μοιάζει σαν τη γιαγιά του καθενός.

Όταν όμως η μουσική αρχίσει να ακούγεται από το ηχείο που έχει πάνω της, γίνεται μία κανονική και αξιοζήλευτη ράπερ.

Πρόκειται για την ηλικιωμένη που δίνει…ρυθμό στους επιβάτες των Μέσων Μεταφοράς της Μπογκοτά, στην Κολομβία.

«Προσπαθώ να κάνω κάτι για τον εαυτό μου», λέει καθώς στριμώχνεται μεταξύ των επιβατών του λεωφορείου και συμπληρώνει, «αν δεν μπορείς να μου δώσεις λίγα χρήματα, δώσε μου ένα φιλί, θα φτιάξει και ο αυχένας μου έτσι».

Η Σίντυ είναι μία από τους δεκάδες μετανάστες από τη Βενεζουέλα που δουλεύει στα Μέσα Μεταφοράς, πουλώντας κομμάτια και κάνοντας παραστάσεις για να πάρει λίγα χρήματα να επιβιώσει.

Η ηλικία της, οι στίχοι και η ασυνήθιστη συμπεριφορά της τη βοήθησαν να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, ενώ έγινε πηγή έμπνευσης για μερίδα μεταναστών που έχουν φτάσει πρόσφατα στην Κολομβία και υποφέρουν από ξενοφοβικές και ρατσιστικές επιθέσεις.

Στην Κολομβία έχουν μεταναστεύσει πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι από τη Βενεζουέλα που τα τελευταία χρόνια βιώνει μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και ανθρωπιστικές κρίσεις στη Λατινική Αμερική.