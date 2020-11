Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας στον ΑΝΤ1: άρση του lockdown μόνο εάν φθάσουμε στα κρούσματα του Σεπτεμβρίου (βίντεο)

Τι είπε για την απόφαση της κυβέρνησης για οδηγήσει τη χώρα σε lockdown. Ποια είναι τα κριτήρια για χαλάρωση των μέτρων. Πότε θα δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ.

Για την απόφαση της κυβέρνησης να οδηγήσει τη χώρα σε ολικό lockdown μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. “Θέλαμε να προλάβουμε τις εξελίξεις πριν μας προλάβουν εκείνες” είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Ένας μικρός κυματισμός μετατράπηκε σε ένα κύμα και αυτό το κύμα πήγε να γίνει ένα τσουνάμι για να πνίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι αυτό το λόγο ο πρωθυπουργός πήρε την απόφαση να μην περιμένει το πώς θα πάνε τα μέτρα που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα. Κινηθήκαμε άμεσα προκειμένου να μειωθούν τα κρούσματα και να τιθασεύσουμε μέχρι το τέλος του μήνα αυτό το κύμα που ήταν πολύ επικίνδυνο” είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Πέτσας προχώρησε και σε μια ανησυχητική πρόβλεψη. “Όπως φαινόταν από τις τελευταίες ημέρες και την αύξηση των κρουσμάτων που είχαμε, μέσα στις επόμενες ημέρες περιμένουμε να γεμίσουν 150 ΜΕΘ μόνο από τα κρούσματα των τελευταίων ημερών”.

Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown εάν δεν φθάσουμε στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, όσον αφορά στα κρούσματα (300-400). Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το ποια είναι τα κριτήρια που θα μας κάνουν στο τέλος του μήνα να πούμε ότι χαλαρώνουμε, ο κ. Πέτσας απάντησε ότι: “Η περίοδος που μπορούσαμε να συμβιώνουμε με τον ιό ήταν η εποχή του Σεπτέμβρη με 200 έως 400 κρούσματα, χωρίς μεγάλη πίεση στο ΕΣΥ. Με αυτό το κριτήριο λέμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα επίπεδο κρουσμάτων που έδειξε ότι μπορεί να ανταποκρίνεται σε ικανοποιητικό φορτίο για το Σύστημα Υγείας, που δεν θα το θέτει σε κίνδυνο”.

Ο Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε και στην οικονομική βοήθεια της κυβέρνησης σε όσους βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Για το επίδομα έως 800 ευρώ απάντησε ότι ανέβηκε το ποσό γιατί έγινε αντιληπτή η πίεση που υπήρξε στα εισοδήματα. “Προσδοκούμε ότι τα νέα μέτρα θα αποδώσουν, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα προς τις γιορτές. Γι αυτό και το επίδομα θα δοθεί μέσα στον Δεκέμβριο, πριν από τα Χριστούγεννα” σημείωσε.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση κάνει ότι μπορεί για να καλύψει όσους περισσότερους πολίτες γίνεται, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ έκανε γνωστό ότι σήμερα αναμένονται ανακοινώσεις για τους εργαζόμενους στον Δημόσιο Τομέα. Για τους εργαζόμενους στον καλλιτεχνικό χώρο, απάντησε ότι γίνεται προσπάθεια από το υπουργείο Πολιτισμού να δημιουργηθεί ένα μητρώο, για τη φύση του επαγγέλματος με ακρίβεια, αλλά δεν είναι ακόμα σε φάση να αξιολογηθεί.

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι από την εκκίνηση της πανδημίας έως τώρα η κυβέρνηση προχώρησε σε 7.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ.